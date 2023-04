Vosganian, despre Fondul de Dezvoltare: BNR "a uitat ce a facut"

Fostul ministru de Finante, Varujan Vosganian, sustine ca a folosit banii din Fondul National de Dezvoltare la solicitarea Bancii Nationale, care "a uitat ce a facut".

Sumele provenite din privatizari, adica 11 miliarde de lei, au fost folosite pentru acoperirea deficitelor din Trezorerie, la solicitarea "verbala" a Bancii Nationale, a declarat Vosganian, la Money.ro, potrivit Adevarul.

Oficialii BNR sustin insa ca banca nu poate fi implicata in cheltuirea unor bani din Trezorerie, decizia apartinand numai Ministerului de Finante.

Fondul National de Dezvoltare a fost constituit in 2006, din banii luati pe privatizarea BCR si a altor institutii. Din acest fond s-au folosit insa pentru investitii doar 500 de milioane de lei, fonduri pentru care Curtea de Conturi a sesizat nereguli si prejudicii.

Premierul Emil Boc l-a acuzat, in repetate randuri, pe fostul ministru de Finante, Varujan Vosganian, ca a cheltuit banii din Fondul de Dezvoltare si a lasat tara in datorii, in loc sa faca economii in perioada in care nu era criza. Acum, acesta sustine insa ca banii au fost cheltuiti la solicitarea BNR.

Consilierul guvernatorului BNR, Adrian vasilescu, a declarat, la The Money Channel ca Mugur Isarescu "nu putea sa-l determine sa faca o asemenea miscare in toamna lui 2008".

Consultantul financiar Bogdan Baltazar sustine ca BNR nu putea sa ii ceara lui Vosganian sa foloseasca banii pentru Trezorerie, si chiar daca ar fi facut-o, acesta putea sa refuze.