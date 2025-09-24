Vosganian: Niciun partid nu si-a asumat cresterea salariilor profesorilor

Joi, 23 Octombrie 2008, ora 15:50
1770 citiri
Ministrul Economiei Varujan Vosganian a atacat, joi, partidele, spunand ca niciunul dintre ele nu si-a asumat majorarea cu 50% a salariilor profesorilor in cazul in care castiga alegerile.

"Ma astept de la domnul Geoana si domnul Stolojan ca dupa alegeri sa spuna ca din prima saptamana vor majora salariile profesorilor, ale medicilor, polisiltilor", a spus Vosganian.

Ministrul afirma, miercuri, ca o eventuala majorare cu 50% a salariilor profesorilor impune costuri de 4,2 miliarde lei, reprezentand 0,74% din produsul intern brut estimat pentru anul viitor.

Vosganian a explicat ca aceasta suma poate fi asigurata doar prin majorarea deficitului bugetar sau reducerea investitiilor in educatie.

Deputatii au aprobat in unanimitate la sfarsitul lunii septembrie ordonanta care prevede majorarea cu 50% a salariilor personalului din invatamant.

Legea a provocat un val de nemultumiri, Guvernul contestand-o la Curtea Constitutionala pe motiv ca nu identifica si sursele de finantare pentru majorarea salariilor, insa Executivul nu a avut castig de cauza. Momentan legea asteapta sa fie sau nu promulgata de presedintele Traian Basescu.

