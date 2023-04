O tenismenă de top din Rusia va obține cetățenia unei țări NATO. Reacția federației de la Moscova

Stabilită în Franţa lângă Cannes încă de la vârsta de 16 ani, rusoaica Varvara Graceva (locul 44 mondial) ar urma să obţină în curând cetăţenia franceză.

Acest lucru îi va permite să poată fi selecţionată în echipa Franţei, o țară NATO, alianță aflată în conflict cu Rusia.

„Deja, ceea ce a fost incredibil pentru mine a fost că am stat în acelaşi loc, cu aceiaşi oameni, timp de mai bine de doi ani. De obicei, nu am stat niciodată atât de mult. Aşa că, atunci când am depăşit această piatră de hotar, am început să mă gândesc: „Acesta este locul meu, vreau să-mi fac viaţa aici”. Şi mama, în acelaşi timp, şi-a cumpărat un apartament. Aşa am decis să rămân în acest loc. Aşa că, de ce să nu iau cetăţenia?. [...] Mâncarea, wow, e pe sufletul meu. Dar serios acum, îmi place aproape totul aici", a spus ea.

Anunţul demersului ei oficial nu a declanşat neînţelegeri sau furie, notează L'Equipe. Chiar şi în contextul actual şi războiul din Ucraina pe care ea nu doreşte să-l menţioneze. „Am început procedurile cu mult înainte să se întâmple. Un prieten rus mi-a trimis un articol cu ​​un comentariu al lui Şamil Tarpişev, preşedintele federaţiei. L-am citit şi mi-am spus: „Bine, nimeni nu mă regretă, nimeni nu este întristat sau nu pare supărat”.