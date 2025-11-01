Pentru unii, varza murată este garnitura ideală pentru carne, cartofi și chiar legume. Dar ce este, de fapt, varza murată?

Pentru cei neinițiați: „Varza murată este varză fermentată, obținută doar din sare și timp. Procesul de fermentare îi oferă o aromă acrișoară, ușor acidulată, pe care mulți o adoră — mai ales ca topping sau garnitură”, explică Dr. Chris Mohr, Ph.D., RD**, specialist în fitness și nutriție. „Adaugă textură crocantă și aciditate, echilibrând mâncărurile mai bogate sau grele.”

Dar este varza murată chiar atât de benefică pentru sănătate? Cuvântul „fermentat” te-ar putea face să spui automat „da”. Până la urmă, alimentele fermentate au câștigat popularitate, mai ales pe măsură ce ne concentrăm tot mai mult pe sănătatea intestinală.

Nutriționiștii autorizați sunt de acord că varza murată poate fi o adiție sănătoasă într-o dietă echilibrată. Totuși, ca în orice caz, există și dezavantaje — mai ales dacă o consumi în exces.

Iată ce se întâmplă cu corpul tău atunci când mănânci varză murată în fiecare zi (sau cel puțin în mod regulat).

Informații nutriționale despre varza murată

O cană de varză murată conține aproximativ:

Calorii: 27

Grăsimi: 0,2 g

Carbohidrați: 6,1 g

Fibre: 4,1 g

Proteine: 1,3 g

Sodiu: 939 mg

Vitamina C: 20,9 mg

Vitamina K (filochinonă): 18,5 µg

Dr. Mohr adaugă că procesul de fermentare prin care trece varza murată o face o sursă bună de probiotice.

Ce se întâmplă dacă mănânci varză murată în fiecare zi?

Nutriționiștii spun că persoanele care consumă zilnic varză murată pot experimenta beneficii precum o sănătate intestinală și cardiovasculară mai bună. Totuși, este important să fii atent la conținutul de sodiu.

Una dintre nutriționiste, Michelle Routhenstein, specialistă în cardiologie preventivă, subliniază importanța de a înțelege motivele din spatele alimentelor pe care le alegem:

„Explicarea motivului pentru care anumite alimente sunt benefice nu doar îi ajută pe clienții mei să facă alegeri mai inteligente pentru sănătatea intestinului, inimii, oaselor, imunității și stării generale, ci și reduce dezinformarea”, spune ea.

Așadar, iată ce spun nutriționiștii despre beneficiile și riscurile consumului zilnic de varză murată:

1. Îți vei îmbunătăți sănătatea intestinală

Deoarece varza murată este un aliment fermentat din varză și sare, trebuie să începem de la sănătatea intestinului.

„Varza murată este varză tăiată fin, fermentată de bacteriile lactice care apar în mod natural”, explică Routhenstein. Aceasta conține prebiotice și probiotice vii, care hrănesc și echilibrează flora intestinală, susținând un microbiom sănătos.

De asemenea, procesul produce așa-numiții postbiotici, un instrument mai puțin cunoscut, dar important, pentru o digestie optimă.

„Postbioticele sunt compuși benefici care reduc inflamația, sprijină funcția barierei intestinale și îmbunătățesc digestia și absorbția nutrienților”, adaugă Routhenstein.

2. Vei primi un stimulent natural pentru imunitate

Poate că nu asociezi varza murată cu un sistem imunitar puternic, așa cum o faci cu fructele citrice. Totuși, nutriționiștii și studiile arată că poate ajuta la întărirea imunității.

„Un intestin sănătos sprijină un sistem imunitar sănătos”, explică Dr. Mohr.

Asta nu înseamnă că nu vei mai răci niciodată, dar cercetările sugerează că alimentele fermentate pot reduce riscul de infecții respiratorii și pot accelera recuperarea.

În plus, varza murată conține vitamina C (aproximativ 20,9 mg per cană) — un nutrient esențial în combaterea infecțiilor.

3. Îți vei acoperi deficitul de fibre

Majoritatea oamenilor nu consumă suficiente fibre. Prin includerea regulată a verzei murate, te poți apropia de aportul zilnic recomandat.

„Fiind o sursă de fibre, varza murată ajută la menținerea tranzitului intestinal regulat și contribuie la echilibrarea glicemiei și a senzației de sațietate”, spune nutriționista Kathleen Benson.

Varza murată conține în special fibre insolubile, care nu se dizolvă în apă, dar ajută la prevenirea constipației și la reglarea digestiei.

4. Te vei simți mai sătul(ă)

Mâncarea nu este doar „combustibil” — este și plăcere. Iar satisfacția alimentară are efecte benefice în lanț asupra organismului.

„Gustul puternic, acrișor, oferă varietate senzorială și face mesele echilibrate mai plăcute, contribuind la sațietate și la menținerea obiectivelor de sănătate”, explică Benson.

5. S-ar putea să ai un echilibru mai bun al fluidelor

Surpriză: varza murată conține sodiu.

„Deși este adesea văzut ca un dezavantaj, un aport moderat de sodiu poate fi util pentru sportivi sau pentru persoanele care transpiră mult, ajutând la menținerea echilibrului hidric”, spune Benson.

Unele cercetări sugerează că varza murată poate ajuta și la reducerea retenției de apă, însă aceste efecte sunt observate în special în contexte clinice. Este recomandat să discuți cu un medic sau nutriționist despre nevoile tale specifice.

6. Îți vei întări inima și oasele

Dr. Mohr afirmă că alimentele fermentate, inclusiv varza murată, pot contribui la scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului atunci când fac parte dintr-o dietă echilibrată.

Routhenstein adaugă că varza murată aduce beneficii și oaselor, datorită conținutului de vitamina K2:

„Vitamina K2 ajută la direcționarea calciului spre oase, împiedicând depunerea acestuia pe artere.”

7. Ai putea fi mai calm(ă) și mai concentrat(ă)

Cercetările arată că alimentele fermentate pot avea efecte pozitive asupra sănătății mentale și cognitive.

„Consumul de alimente benefice pentru intestin, precum varza murată, sprijină axa intestin-creier și poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit și la reducerea stresului”, explică Routhenstein.

8. Ai putea consuma prea mult sodiu

Deși sodiul are rolul lui, excesul poate deveni problematic.

„Porțiile frecvente sau prea mari pot contribui la un aport excesiv de sodiu, ceea ce, pentru unele persoane, poate duce la creșterea tensiunii arteriale sau la retenție de apă”, avertizează Benson.

Asociația Americană a Inimii recomandă limitarea aportului zilnic de sodiu la 2.300 mg, ideal fiind sub 1.500 mg.

9. Ți-ar putea cauza disconfort digestiv

Dacă introduci varza murată pentru beneficiile ei intestinale, s-ar putea să ai o surpriză neplăcută. Pentru unii, varza murată poate cauza balonare, gaze sau crampe abdominale.

„Persoanele care nu sunt obișnuite cu alimente fermentate sau care au un sistem digestiv sensibil pot resimți disconfort dacă mănâncă prea multă varză murată”, explică Dr. Mohr.

Poți mânca prea multă varză murată?

„Da, este posibil, mai ales pentru cei sensibili la sodiu sau cu probleme gastrointestinale”, avertizează Benson.

Semnele că varza murată nu îți priește pot include:

disconfort abdominal, balonare, crampe

retenție de apă

dureri de cap, înroșirea pielii sau mâncărimi (semn de sensibilitate la histamină)

creșterea tensiunii arteriale

Dacă ești la început, nutriționiștii recomandă să începi cu 1/4 – 1/3 cană pe zi.

3 moduri de a include varza murată în alimentația ta

Dacă vrei să te bucuri de beneficiile ei fără excese, iată trei idei simple recomandate de nutriționiști:

Tacos cu pește. „Varza murată adaugă o notă acrișoară și crocantă, iar păstrată rece își menține probioticele”, spune Routhenstein.

Toast cu avocado. Dr. Mohr recunoaște că adoră să adauge varză murată peste avocado pentru un plus de gust și probiotice.

Boluri cu orez și legume. „Îmi place să o includ într-un bol cu orez, carne tocată și legume — oferă aromă și textură”, adaugă Benson.

Concluzie:

Varza murată poate fi un aliat serios al sănătății intestinale, imunității și oaselor, dar cheia este moderația. Beneficiile se resimt cel mai bine atunci când o consumi regulat, în cantități moderate, ca parte a unei diete echilibrate, scrie parade.com.

