Vas civil bombardat de Rusia în Marea Neagră: o persoană a fost ucisă. Nava urma să transporte minereu de fier în China

Autoritățile din Ucraina au anunțat producerea unui incident grav în Marea Neagră, unde un vas comercial a fost lovit de o rachetă lansată de armata rusă.

Proiectilul a avariat o navă civilă sub pavilion liberian care intra într-un port din Marea Neagră, în regiunea Odesa, provocând moartea unei persoane şi rănirea a patru, au declarat miercuri oficiali ucraineni citaţi de Reuters.

"Racheta a lovit suprastructura unei nave civile sub pavilion liberian, în momentul intrării acesteia în port", a declarat Comandamentul militar din sudul Ucrainei pe Telegram. Potrivit Comandamentului, o persoană a fost ucisă, iar trei membri ai echipajului, cetăţeni din Filipine, şi un angajat al portului au fost răniţi.

Nava urma să transporte minereu de fier către China, a declarat ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov.

Atacul a fost efectuat dintr-o aeronavă tactică aflată deasupra Mării Negre, folosind o rachetă antiradar X-31P.

Yoruk Isik, şeful firmei de consultanţă Bosphorus Observer, a identificat nava ca fiind Kmax Ruler, de 92.000 dwt. El a declarat pentru Reuters că nava se afla în portul Pivdenni încărcând fier când a fost lovită. Pilotul ucrainean aflat la bord a fost ucis şi "câţiva" membri ai echipajului au murit sau au fost răniţi, a spus el.

