Vas de croazieră blocat în Arctica de patru zile. La bord au fost raportate primele cazuri de COVID printre cei 200 de pasageri

Vasul de croazieră Ocean Explorer a eşuat în urmă cu patru zile într-o zonă îndepărtată din Arctica, ceea ce îngreunează operaţiunile de salvare. O a treia încercare de a elibera nava în timpul mareei nu s-a soldat cu succes miercuri în timp ce la bord au început să apară cazuri de COVID, relatează AFP.

Plecat din Norvegia la 6 septembrie, pachebotul Ocean Explorer, cu 206 persoane la bord, a eşuat într-o zonă izolată din estul Groenlandei şi era încă blocat joi.

Deşi se spera ca mareele mari de marţi şi miercuri să ajute la eliberarea navei, acestea nu au ridicat suficient de mult nava de 104 metri lungime, proiectată special pentru excursii la poli, pentru ca un trauler să vină în ajutorul ei şi să o deblocheze.

Potrivit mărturiilor pasagerilor, relatate joi de Sydney Morning Herald şi confirmate de compania care operează nava, Aurora Expeditions, într-un comunicat preluat de Associated Press, trei persoane aflate la bord au fost testate pozitiv pentru Covid-19 şi au fost plasate în izolare. "Avem un medic la bord (...) Toată lumea este bine dispusă. Este un pic frustrant, dar suntem într-o parte frumoasă a lumii", au declarat doi dintre pasageri, care îşi păstrează optimismul.

Cea mai apropiată navă de salvare se află încă la câteva zile distanţă şi nu se aşteaptă să poată interveni decât cel mai devreme vineri seara, dacă actualele condiţii meteorologice se menţin. Este vorba despre nava de patrulare Knud Rasmussen a Marinei Regale Daneze. Alte nave de croazieră şi paza de coastă islandeză ar putea interveni, de asemenea, dacă Ocean Explorer solicită asistenţă imediată.

În prezent, se cunosc puţine lucruri despre circumstanţele acestui incident, dar poliţia din Groenlanda a lansat o anchetă pentru a stabili cine este responsabil şi pentru a verifica dacă a fost încălcată vreuna dintre legile care reglementează turismul în această parte a lumii. Un lucru este cert: există puţine studii hidrografice în zona în care a eşuat nava, ceea ce face dificilă evaluarea adâncimii mării.

Ocean Explorer a eşuat luni în Alpefjord, un parc naţional de mărimea Franţei şi Spaniei la un loc, la aproximativ 1.400 km nord-est de Nuuk, capitala Groenlandei.

"Nu au existat răniţi, iar nava nu a fost avariată", a declarat pentru AFP Camilla Schouw Broholm de la Comandamentul Arctic al Marinei daneze.

Compania de expediţii de croazieră care operează nava, Australian Aurora Expeditions, a dat, de asemenea, asigurări că cele 206 persoane aflate la bord, dintre care 134 de pasageri australieni, britanici şi neozeelandezi, "sunt în siguranţă la bord".

"Nu există niciun pericol imediat pentru ei, pentru navă sau pentru mediu", a precizat aceasta într-un comunicat.

Imaginile surprinse marţi de un avion al forţelor aeriene daneze arată nava Ocean Explorer în ape calme, sub un soare strălucitor.

A cruise ship is trapped in a remote part of Greenland with over 200 people on board. #cruiseship #cruise #greenland #trapped #stuck #ship #boat #ocean #sea #oceanexplorer #australians #tourists #news #nationalpark pic.twitter.com/IhToPaTS88