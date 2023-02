Românul care a fost nevoit să meargă în altă țară pentru o vasectomie: "Pot să am o viață egoistă și fericită fără să mă reproduc"

Unele cupluri nu își doresc un copil și stabilesc alte priorități, în timp ce altele se confruntă cu problema infertilității și urmează proceduri costisitoare cu speranța că vor reuși să aibă un copil.

Un tânăr a mărturisit la începutul lunii ianuarie că a decis împreună cu partenera sa că un copil ar fi un coșmar și a încercat de mai multe ori să facă o vasectomie în România, însă s-a lovit de refuzul medicilor.

"Am 25 de ani, nu sunt căsătorit și nu îmi doresc copii. Nu vreau să transmit nici genele mele, nici traumele, am o relație stabilă în care amândoi suntem hotărâți că nu ne dorim și urmează să ne căsătorim. Am apelat la câteva clinici private în București, însă m-am lovit de refuzul categoric al medicilor care nici nu au stat să îmi asculte motivele", a scris acesta în mediul online.

Câteva săptămâni mai târziu, tânărul a reușit să facă vasectomia în Marea Britanie. Intervenția a durat 20 de minute și a costat 500 de lire, după cum a relatat pe Reddit.

"M-a costat mai puțin decât aș fi dat în România"

"Acum ceva timp am cerut recomandări aici despre un medic care să facă vasectomie și persoanelor mai tinere, fără copii, după ce am primit mai multe refuzuri neprietenoase căutând singur. Am primit multe răspunsuri și va mulțumesc tuturor pentru încurajări. Mă bucur că am rezistat impulsului din prima seară de a-mi șterge contul și a dispărea de aici (exagerez puțin, dar pentru un moment, citind primele valuri de păreri, m-am simțit foarte prost). Am fost mult mai liniștit a doua zi, chiar apreciez fiecare comentariu și ajutor sau recenzie!

Unul dintre redditori, căruia îi sunt foarte recunoscător, mi-a scris în privat despre o clinică din Marea Britanie. Am cântărit foarte bine, am comparat prețurile și am ales să merg în Londra pentru intervenție.

Totul (intervenție, bilete de avion, cazare) m-a costat mai puțin decât aș fi dat în România. Aș fi ieșit chiar mai ieftin, dar a fost prima mea călătorie în UK și am zis să fac din asta o mini-vacanță."

În România, la privat, prețul este de peste 8000 de lei

"Dacă în România, la privat, prețul este de peste 8000 de lei (într-o anumită clinică la care doctorul ar fi fost de acord), necesită spitalizare de o noapte, tehnica folosită de ei necesitând anestezie generală, bisturiu, șuturi post-op, în Londra, tot clinică privată, a durat 20 de minute cu totul, tehnică no-scalpel, am plecat pe picioarele mele.

M-a costat 500 de lire, totul a fost profesionist, curat, medicul extrem de prietenos și cu experiență, a folosit metoda care are cele mai mici riscuri de efecte secundare. Nu am avut dureri decât în momentul anesteziei, care au trecut în 5 secunde. Chiar sunt mulțumit și ușurat că am reușit, a fost un obiectiv foarte important pentru mine.

Am făcut postarea asta din mai multe motive. În primul rând, nu credeam 100% că voi găsi o soluție, am fost tentat să șterg postarea și să caut în continuare singur, însă nu m-aș fi gândit nicio secundă că am posibilitatea de a merge în străinătate pentru asta. Chiar dacă au venit pietre și opinii atotștiutoare, oamenii de treabă au compensat și i-au depășit pe cei care judecau.

Dacă pot ajuta cu vreun sfat despre asta, o fac bucuros. Dacă aveți întrebări care își pot găsi răspunsul aici, va încurajez să o faceți. Masculii alfa pot să îmi spună orice, eu mă bucur că partenera mea nu se va mai stresa în 3 luni absolut deloc, că nu va mai avea parte de efectele secundare ale anticoncepționalelor, și că sexul va fi 100% fără griji. Și nu în ultimul rând, că pot să am o viața egoistă și fericită fără să mă reproduc!".

