Printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, medicul Vasi Rădulescu le cere celor care îl urmăresc să îi comande cărțile pentru a ieși din colapsul financiar în care a intrat.

Ziare.com a studiat sentința prin care Vasi Rădulescu a fost obligat să achite de 100.000 de lei.

„În ultimele 6 luni însă am luat cele mai proaste decizii posibile, care ne-au condus la pierderi enorme, practic am pierdut tot ce am construit în trei ani grei. Nu mai avem de unde să acoperim câteva facturi la curier, tipar, chiria depozitului și sediului. Nu mai putem acoperi nici taxele”, a anunțat Vasi Rădulescu, pe Facebook.

Ulterior, Marian Godină a dezvăluit că Vasi Rădulescu a fost obligat de instanță să achite daune de aproape 100.000 de lei pentru că a publicat o carte fără a avea acceptul autorului. Vasi Rădulescu a reacționat la rândul său, iar în mai multe comentarii a susținut că nici el, nici firma pe care o reprezintă nu au fost citați în cadrul procesului. Practic, Vasi Rădulescu susține că a aflat de proces abia după ce a fost executat silit și lucrează cu avocații la găsirea unor soluții de contestare a sentinței definitive.

Ce arată sentința din procesul pierdut de Vasi Rădulescu

Sentința Judecătoriei Sectorului 2 arată că Vasi Rădulescu a fost dat în judecată de un scriitor, Paul Gabor, care a reclamat că, după ce i-a câștigat încrederea, Vasi Rădulescu i-a publicat cartea „Rapel” refuzând să încheie un contract în acest sens.

„Am înțeles târziu că buna-credință a pârâtului nu a fost cea pe care a încercat și a reușit să mi-o inducă, înțelegând în cele din urmă că, în realitate, nu a dorit să încheie un astfel de contract”, a reclamat scriitorul.

Explicația judecătorului

Potrivit sentinței, Vasi Rădulescu a fost citat, dar a refuzat să se prezinte sau să se apere în proces. „Instanța consideră refuzul pârâtului de a se prezenta pentru administrarea interogatoriului, desi a fost citat cu această mențiune pentru termenul din 07.06.2021, drept o mărturisire deplină a pretențiilor reclamantului”, se arată în sentința Judecătoriei Sectorului 2, rămasă definitivă prin neatacare.

Judecătorul a mai arătat că „încheierea contractului în formă scrisă nu s-a mai realizat, deși cartea a fost tipărită într-un tiraj de 2500 exemplare și vândută sau oferită gratuit de pârâtă, aspecte necontestate de niciunul dintre pârâți (n.r. nici de firmă, nici de Vasi Rădulescu în nume personal)”.

„Prejudiciul pretins de reclamant este atât unul material, reprezentând 35% din pretul inițial de vânzare al cărții, respectiv suma de 34.125 lei cât și unul moral, constând in afectarea stimei de sine, a încrederii sale în calitatea de scriitor de succes, evaluate la suma de 50.000 lei, sume ce nu au fost contestat de pârât”, a mai arătat Judecătoria Sectorului 2 în sentința prin care i-a dat câștig de cauză scriitorului Paul Gabor.