Noi stenograme cu discutii intre Borcea si Avram

Continua sa apara in presa stenograme cu discutii purtate de presedintele executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea, si fostul sef al arbitrilor, Vasile Avram.

Editia tiparita a cotidianului Gazeta Sportului dezvaluie marti alte doua stenograme cu discutii purtate intre cei doi.

In prima, Borcea si Avram discuta despre o intalnire a fostului presedinte al CCA cu un "baiat al dinamovistului", in timp ce in cea de-a doua Avram e invitat de Borcea la Miami.

22.08.2011, ora 14:35

Avram: Da!

Borcea: Ce faci, domn' presedinte?

Avram: Ce sa fac, uite, m-am intalnit cu cineva acuma.

Borcea: Ei, te-a sunat baiatul meu, da?

Avram: Da. Pot sa-i dau un biletel?

Borcea: Poti, da, fara problema.

Avram: Si maine sa-mi dai raspunsul urgent.

21.09.2011, ora 16:43

Avram: Timpul, pe acolo (Miami n.red.)?

Borcea: Cald, frumos, poate in decembrie veniti si dumneavoastra.

Avram: Te doare-n fl..ci!

Borcea: Sa vedeti ce frumos e!

Avram: Parca mi se face pofta de niste mititei, la Miami!

Sursa citata mai sus prezinta si o stenograma a unei conversatii purtate de Avram cu Adrian Porumboiu, in care acesta din urma solicita sa fie arbitrat corect in meciul cu CFR Cluj.

10.09.2011, ora 17:49

Porumboiu: Bai, Vasilica, am si eu o rugaminte!

Avram: Zi!

Porumboiu: O rugaminte la tine, extraordinar de mare. Corecta, obiectiva, nimic. Cauta, ma, si mie o brigada tare, asa, sa tina un meci! Ca eu ma gandesc de-acuma, nu la meciul cu Dinamo sau cu Lazio, ma gindesc la meciul cu CFR Cluj de lunea viitoare (se amuza). Intelegi? Cauta care e cea mai a dracului brigada, ca sa arbitreze ce-i in teren, in p... mea, nu ce vrea Paszkany si cu ca..tii aia, intelegi? Ca razboiu' acuma-i pe fata!

Avram: Vedem, vom lua decizia care sa fie...

-----

Avram: Noi incercam sa indreptam si noi cat putem sau cum putem.

Porumboiu: Cat se poate.

Avram: Exact! Exact.

Porumboiu: N-ai cum... N-ai, ca devii si tu prizonierul la toate treburile astea, la un moment dat.

Avram: Pai nu? La un moment dat, vorba ta, vrei nu vrei, cum sa-ti spun eu tie: ori innebunesti, ori devii partas cu ei!

In prezent, Vasile Avram se afla in puscarie, in timp ce Cristi Borcea a fugit la Miami, de unde a anuntat ca nu se va mai intoarce o buna perioada de timp in Romania.

I.G.