Strania poveste a arbitrajelor favorabile de care a avut parte Targu Mures

Presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, a fost retinut sambata, fiind acuzat ca a luat bani pentru a favoriza gruparea FCM Targu Mures in acest sezon al Ligii 1.

19.000 de euro ar fi primit Avram pentru a-i ajuta pe targ-mureseni, ajutor care n-a prea venit daca ne uitam la rezultatele si pozitia in clasament a trupei pregatite de Ioan Ovidiu Sabau:

Etapa 1: Dinamo - FCM Tg. Mures 1-0. A arbitrat Augustus Constantin (Rm. Valcea).

Etapa 2: FCM Tg. Mures - CFR Cluj 0-2. A arbitrat Robert Dumitru (Brasov).

Etapa 3: Vointa Sibiu - FCM Tg. Mures 1-1. A arbitrat Andrei Chivulete.

Etapa 4: FCM Tg. Mures - Mioveni 2-0. A arbitrat Adrian Comanescu (Rm. Valcea).

Etapa 5: Steaua - FCM Tg. Mures 2-0. A arbitrat Sebastian Coltescu (Craiova).

Etapa 6: FCM Tg. Mures - Astra 2-2. A arbitrat Augustus Constantin (Rm. Valcea).

Etapa 7: FCM Tg. Mures - "U" Cluj 1-1. A arbitrat Alexandru Deaconu (Bucuresti).

Astfel, Targu Mures a obtinut doar 6 puncte din primele 7 runde si ocupa locul 16 in clasamentul Ligii 1, loc retrogradant.

Mai mult, greseli evidente de arbitraj in favoarea gruparii targ-muresen n-au fost si nici macar plangeri ca gruparea lui Sabau e ajutata de "fluierasi".

"La data de 21 mai 2011, in conditiile exercitarii atributiilor de serviciu ca supervizor la meciul de fotbal F.C.M. Targu-Mures - Universitatea Cluj din cadrul etapei a 34-a a Ligii I de fotbal, inculpatul Avram Vasile a primit de la inculpatul Terbea Sorin Ioan, prin doi intermediari, suma de 19.000 de euro in scopul delegarii unor arbitri agreati de echipa de fotbal din Tirgu-Mures, la jocurile editiei de campionat 2011-2012. In aceeasi imprejurare si in acelasi scop, inculpatul Avram Vasile a beneficiat de transport gratuit cu elicopterul pe ruta Bucuresti-Targu-Mures si retur, folos oferit de Terbea Sorin Ioan" - Directia Nationala Anticoruptie.

DNA explica motivul arestarii sefului arbitrilor

O situatie asemanatoare cu cea in care s-a aflat in urma cu doi ani Cornel Penescu, acuzat ca a platit pentru arbitraje favorabile, care n-au prea fost asa ajutatoare.

I.G.