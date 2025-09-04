Vasile Bănescu, ironic față de proiectul rugăciunii la școală: "Pare visul de aur al oricărui elev și profesor"

Autor: Mihai Diac
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 21:09
Vasile Bănescu, ironic față de proiectul rugăciunii la școală: "Pare visul de aur al oricărui elev și profesor"
Vasile Bănescu - Foto: Facebook / Vasile Bănescu

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), în prezent membru al CNA, transmite un mesaj ironic la adresa proiectului de lege care ar introduce, în școli, la începerea cursurilor, obligația de a intona Imnul Național și a rosti rugăciunea "Tatăl Nostru".

"A-și manifesta prompt credința și patriotismul, la ora exactă dată de clopoțel, pare visul de aur al oricărui elev și profesor", scrie Vasile Bănescu într-un mesaj postat pe Facebook, la data de 4 septembrie 2025.

Mesajul intervine după ce câțiva parlamentari din partidul AUR au întocmit un proiect legislativ care prevede că, la începutul fiecărei zile de școală, elevii și profesorii vor cânta Imnul Național al României și vor rosti rugăciunea "Tatăl nostru".

Această inițiativă legislativă propune completarea Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar și are ca scop, potrivit expunerii de motive a parlamentarilor, „întărirea sentimentului de apartenență națională și educarea în spiritul respectului față de valorile fundamentale ale națiunii”.

#Vasile Banescu, #banescu, #aur, #scoala, #rugaciune, #Tatal nostru, #imnul national intonare , #elevi
