Șmecheria cu donațiile către partide, devoalată de „băieții deștepți” ai lui Vasile Blaga

Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, și alți trei martori-cheie din dosarul în care Vasile Blaga a fost achitat pe fond pentru trafic de influență au relatat în fața Completului de 5 judecători cum au dus sute de mii de euro la partid pentru a reumple „visteria” PDL după campania lui Traian Băsescu din 2009. Modalitatea descrisă de cei patru e folosită, însă, de majoritatea partidelor: afaceriștii fac „donații” către politicieni, iar mai apoi își impun oamenii în companiile de stat, cu care ulterior fac „afaceri”.

Presa a vorbit mult despre „băieții deștepți din energie”, cu referire la Bogdan Buzăianu și gașca de interese de pe lângă Hidroelectrica, pe vremea când președinte era Traian Băsescu și „vioara 1” din PDL era Elena Udrea.

Puțini știu că și în jurul lui Vasile Blaga se strânseră alți „băieți deștepți”, pe vremea când era vicepreședinte al PDL, iar Emil Boc premier.

Pe atunci, PDL „era la putere și toată lumea venea ca la borcanul cu miere”, relatează chiar un beneficiar al jocurilor cu funcții și contracte pe bani din vremea respectivă.

Totul a fost dezvăluit luni, 4 aprilie, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), unde au fost audiați principalii martori din dosarul de corupție în care Vasile Blaga a fost achitat pe fond: Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, Horațiu Berdilă, Constantin Grigore și Horia Hăhăianu. Fiecare a vorbit preț de câte o oră în fața instanței.

Rolul fiecăruia în dosar, conform DNA:

Constantin Grigore: ar fi intermediat mita alături de Gheorghe Ștefan

Horațiu Berdilă: cumpărătorul de influență, denunțător

Gheorghe Ștefan: intermediar, denunțător

Horia Hăhăianu: cel care a fost numit la șefia Transelectrica, cu aportul lui Blaga.

Iată-i pe Constantin Grigore (stânga) și Horia Hăhăianu (dreapta) la un trabuc în curtea ICCJ înaintea audierilor:

Toți cei patru au relatat cum au fost aduși bani la sediul PDL în contul numirii lui Horia Hăhăianu la Transelectrica, fapt care s-a „tradus” în contracte bune cu statul pentru firma lui Constantin Grigore și Horațiu Berdilă.

Contractele erau pentru servicii fictive, cum de altfel au recunoscut și cei implicați.

Sumele de bani – vreo 700.000 de euro – n-ar fi ajuns la Vasile Blaga în buzunar, spun cei patru, ci la PDL. De atâtea ori aduseră bani la partid Berdilă și Grigore pentru numirea lui Hăhăianu la Transelectrica, încât învățaseră pe de rost încăperile celor două sedii ale PDL (acum PNL) din Aleea Modrogan numerele 1 și 22. Știau că trebuie să meargă la casierie, la „doamna Dana”, care nu le dădea nicio chitanță pentru sutele de mii de euro, dar nici ei nu îi cereau.

Gheorghe Ștefan zis „Pinalti”, marele „vistiernic” al PDL

Gheorghe Ștefan zis „Pinalti” a recunoscut că el era cel care îi aducea pe „sponsori” la PDL. După campania lui Traian Băsescu la alegerile prezidențiale, „visteria” partidului era goală, așa că „Pinalti” și-a luat angajamentul să o umple.

Pinalti: După câștigarea alegerilor din 2009, noi (n.r. PDL) aveam 9 ministere și PSD-ul 9. După ce s-au împărțit companiile între cele două partide, mie mi-a venit rândul să fac propunerea la Transelectrica. Eu făceam propunerile, numirile le făcea domnul Videanu. Eu doar propuneam pentru județul Neamț.

Procuror: În ce perioada a mers cu Grigoriu la biroul lui Blaga și de ce.

Pinalti: Este adevărat. Am fost. Însă problema era ca domnul Blaga se ocupa și de finanțare, la toate campaniile, fiind secretar general. Am mers împreună, eu voiam să probez că nu iau eu banii, că îs pentru partid. Asta ca să nu creadă Grigoriu că am luat eu banii. Erau 700.000 de euro, în 3 rate. Banii de fapt erau plătiți de Berdilă prin Grigoriu, că erau prieteni. (banii – n.r.) erau pentru datorii și campania electorală. Suma nu s-a plătit pentru numirea lui Hăhăianu ca director la Teletrans și ulterior la Transelectrica. Prima întâlnire dintre Grigorie și Blaga la birou a fost după ce a fost numit Hăhăianu la Teletrans și după ce Berdilă a încheiat contractele Romsys. L-am prezentat (n.r. – pe Grigore) ca pe o cunoștință, ca apropiat de-al meu care știa că trebuiesc bani pentru partid. El se știa și cu Roberta Anastasie, mai venea la sediul central al PDL în Modrogan.

Procuror: Dacă domnul Hăhăianu a fost chemat la partid pentru a da socoteală despre contractele Romsys (cu Transelectrica – n.r.)?

Pinalti: Nu am cunoștință. El mai mult îi dădea raportul lui Grigorie. Ca sa fiu sincer, Grigore l-a recomandat pe Hăhăianu. Pe Blaga nu îl interesa proveniența (n.r. – a banilor), el (Grigore) mergea la secretariat și fetele înregistrau acolo sumele.

Procuror: Ați asistat la darea sumelor de 100.000 de euro și a celor de 50.000 de euro?

Pinalti: Titlul nostru era de donație pentru partid nu de altceva. Era în agende, în astea.

Procuror: Erau încheiate și contracte?

Pinalti: Da, erau și contracte.

Procuror: În special pentru banii aceștia întreb.

Pinalti: Dacă erau până în 10 salarii medii aveam voie să trecem anonim. Și mulți erau anonimi.

Judecător: Dacă însumăm ce ați spus era un total de 700.000 de euro. Deci mai mult de ce ați spus dvs.

Pinalti: Erau diferite forme și nu stăteam noi să facem verificarea modului de scriere în registru. O firmă putea să dea 500 de milioane de lei anonim. Așa era pe atunci.

Judecător: În ce an ați purtat discuția?

Pinalti: Din 2010, după numirea lui Hăhăianu ca director al Teletrans.

Judecător: V-ați dus de mai multe ori?

Pinalti: Cred că de cel puțin 2 ori a fost și Grigore.

Procuror: Dacă a menționat Romsys un vreo ocazie în care a mers la biroul lui Blaga.

Pinalti: Doream să spun că banii sunt într-un fel din partea mea, adică…să se vadă că eu sunt cel care aduc bani și donații la partid.

Procuror: Dacă a fost prezent Blaga la vreo remitere a banilor la sediul partidului.

Pinalti: Nu știu. O dată ar fi fost prezent. Îi îndruma către casierie, către contabilitate. Blaga a avut calitatea lui în partid. În BPN a spus: băi băieți, aveam datorii. Găsiți donatori, să acoperim datoriile. Nu a știut niciodată de unde erau banii. Eu eram cel care aducea donațiile.

Horațiu Berdilă, directorul Romsys: Banii erau dați pentru lucrări fictive

După audierea lui Pinalti a venit rândul lui Horațiu Berdilă să povestească despre „donațiile” către PDL.

Procuror: Când i-a promis Gheorghe Ștefan că va favoriza Romsys?

Berdilă: Nu eram acționar, eram director general al Romsys. Da, mi-a promis că va favoriza relația Romsys cu companiile de stat Teletrans și Transelectrica. Era vorba de 2011-2012.

Procuror: Dacă discuția a avut loc mai înainte sau concomitent cu numirea lui Hăhăianu la Teletrans.

Berdilă: Știu că a fost în perioada respectivă, dar nu pot preciza cu exactitate.

Procuror: V-a spus Gheorghe Ștefan de unde provenea influența pentru domnul Hăhăianu?

Berdilă: Nu îmi aduc aminte exact. La momentul respectiv era vorba despre influența partidului pentru numirea unor oameni la companiile respective.

Procuror: V-a spus Gheorghe Ștefan cine avea puterea să facă efectiv numirile?

Berdilă: Știu că a fost o discuție cu referire la persoane din conducere, la vicepreședinte PDL.

Procuror: I-a nominalizat?

Berdilă: Sincer, nu îmi aduc aminte dacă i-a și nominalizat.

Procuror: L-a amintit pe Vasile Blaga?

Berdilă: A fost o discuție legată de Blaga la momentul respectiv. Era vorba de o discuție pe care Gheorghe Ștefan trebuia să o poarte cu Blaga pentru numirea lui Hăhăianu la Teletrans.

Procuror: A spus Gheorghe Ștefan pentru cine erau banii pretinși cu titlul comision?

Berdilă: Sumele de bani erau 25-30 milioane lei noi, era vorba de plăți în lei. Au fost făcute către firme la indicația lui Gheorghe Ștefan, pentru niște lucrări care nu au fost executate. Era vorba de soluții IT, analiză de business, servicii informatice. Au fost comisioane aferente contractelor obținute de Romsys cu Teletrans și Transelectrica. Niște bani din sumele respective a spus Gheorghe Ștefan că vor ajunge la Blaga. S-a folosit folosit des sintagma „vor ajunge la partid”. La una din multele întâlniri pe care le-am avut cu Grigore și Gheorghe Ștefan, domnul Grigore a confirmat livrarea unei sume către partid. Nu a indicat cuantumul acelei sume. Această întâlnire era în 2011-2012, pe acolo. Inclusiv Hăhăianu a fost la întâlnirile respective penru numirea lui la Teletrans. La momentul respectiv, discuțiile cu Gheorghe Ștefan erau simple: era vorba de furnizare de servicii informatice către Teletrans și Transelectrica.

„Băiatul cu banii” pentru PDL și „casiera Dana”

După audierea lui Berdilă, Constantin Grigore a relatat că „toti președinții de companii de stat trebuiau să se ducă la partid” pentru a obține avizul.

„Era un comitet pentru avizarea șefilor de companii de stat. Boc era prim ministru și nu era implicat direct. Blaga cred ca era implicat, dar eu nu eram prezent la ședințele de comitet. Am fost de vreo 2 ori cu Gheorghe Ștefan la sediul partidului. Pe Blaga îl știam, mai treceam pe acolo. Gheorghe Ștefan a zis: ăsta e băiatul care trebuie să aducă banii pentru treaba cu Romsys. Era în 2009. (…) Din câte îmi amintesc, în niciun moment Gheorghe Ștefan nu a folosit exprimarea că plata sumelor de bani se fac către Blaga, ci către partid. Exprimarea permanentă a fost că plata se face către partid. Bani în mana nu i-am dat niciodată lui Blaga”, a relatat Dan Grigore.

Procuror: Ați dus sume de bani la partid?

Grigore: În prezența domnului Blaga de 3 ori, în prezenta lui Gheorghe Ștefan de mai multe ori. Domnul Ștefan a spus că știe domnul Blaga de ei (n.r.- de bani). Dar domnul Blaga nu i-a luat el, m-a trimis la casierie. Era o doamnă la casierie, cred ca o chema Dana.

Procuror: Ați discutat cu Blaga sau Ștefan ca să dați sumele anonim?

Grigore: Habar nu am dacă acele sume de bani s-au consemnat pe numele unei persoane sau firme. Am dus 50.000 de două ori și o dată 100.000 de mii. În acele trei dați când Blaga mi-a cerut să dau sumele către casiera Dana eu le numărasem în prealabil. Erau în euro. Nu mi-a remis casiera nicio chitanță ca să ateste remiterea banilor.

Judecător: Blaga știa de ce veniți? Că dacă ați fi venit la mine eu vă întrebam. Nu zâmbiți, că e în joc libertatea domnului Blaga!

Grigore: Mi s-a părut evident că domnul Blaga știa că am adus sau că dau sume de bani pentru partid. Presupun a avea știință de la domnul Gheorghe Ștefan. Acolo era ca la Magazinul Unirea, se intra și se ieșea. În sensul că era partidul la putere și toată lumea venea ca la borcanul cu miere. A treia oara i-am făcut semne cu degetele lui Blaga că am adus 100.000 de euro. Îmi imaginez că a avut discuții cu privire la cuantumul sumelor cu Gheorghe Ștefan. Noi ne întâlneam cu Blaga la parter la adresa din Modrogan 1 și Blaga mă trimitea sus. Prima oară cred ca am fost în Modrogan 22 și după aceea în Modrogan 1. Cele două sedii erau unul lângă altul. Eu știam că trebuie să mă duc la casiera Dana.

Procuror: De ce ați dus dvs. banii? Care era proveniența lor?

Grigore: Sumele erau din plata comisioanelor pentru contractele dintre Romsys și Transelectrica. M-am dus personal pentru că Gheorghe Ștefan mi-a spus asta. Probabil dorea ca Berdilă să fie convins ca banii au ajuns la partid.

Procuror: V-a zis Gheorghe Ștefan că plățile se fac pentru a fi numit domnul Hăhăianu la Transelectrica?

Grigore: Presupun. Am răspuns mai devreme că eu cunoșteam că acele sume erau comisioane ale Romsys pentru cele două contracte cu companiile de stat.

Horia Hăhăianu, șeful Transelectrica: „Mă chemau la partid să dau examen”

Audierea lui Horia Hăhăianu, cel care fusese numit în două mari companii de stat, a decurs mult mai anevoios. Acesta declara că nu își amintește detalii importante, pe care orice persoană într-o asemenea funcție le-ar fi cunoscut.

Procuror: Când a discutat cu Gheorghe Ștefan despre favorizarea Romsys în contractele cu Teletrans? Înainte, în timpul sau după numirea lui la Teletrans?

Hăhăianu: Ulterior numirii mele la cele două companii de stat.

Procuror: Un an ne puteți spune?

Hăhăianu: 2009-2010.

Procuror: V-a spus Gheorghe Ștefan dacă pentru numirea dvs. la Teletrans era nevoie de acordul lui Vasile Blaga?

Hăhăianu: Am auzit discuția tangențial, nu am participat la ea.

Procuror: Se lua decizia într-un organism al partidului?

Hăhăianu: Da, trebuia autorizația unor persoane din conducerea PDL. A fost un organism de gestionare a proiectelor, ca și o comisie, nu știu. Acea comisie verifica inclusiv îndeplinirea parametrilor din campania electorală.

Procuror: L-a nominalizat Gheorghe Ștefan pe Vasile Blaga ca fiind una din acele persoane din conducere?

Hăhăianu: Da. El se ocupa de numire.

Procuror: V-a spus Gheorghe Stefan la cine vor ajunge sumele de bani? L-ați auzit pe Gheorghe Ștefan spunând că banii se duc la Blaga?

Hăhăianu: Da.

Procuror: O singură dată sau de mai multe ori?

Hăhăianu: Mai tot timpul.

Judecător: La Blaga personal sau la Blaga că era în comisie?

Hăhăianu: Domnul Ștefan zicea ca banii se duc la Blaga. Mai departe nu știu. Spunea că ori la Blaga, ori la partid. Așa părea din exprimare...

Procuror: A vorbit Grigore cu Gheorghe Stefan că trebuie să ducă banii la partid?

Hăhăianu: I-am auzit că se punea problema că se duc la domnul Blaga la partid. Dar eu nu rămâneam la discuțiile acelea, care continuau între Gheorghe Stefan și Grigore. Știam că sunt niște sume. Dar efectiv cuantumul lor am aflat după începerea urmăririi penale.

Procuror: Știa care e proveniență banilor?

Hăhăianu: Diferite proiecte...

Procuror: Din ce contracte proveneau?

Hăhăianu: Nu știu. Am auzit, dar nu știu dacă erau din contractele companiilor de stat pe care le-am condus cu Romsys.

Procuror: Era necesar să favorizați Romsys?

Hăhăianu: Da, am avut aceasta discuție. Dar repet, nu am cunoștință despre sume plătite sau despre proveniența acestora.

Procuror: Ați fost chemat la partid pentru a da socoteală pentru contractele cu Romsys?

Hăhăianu: Nu. M-au chemat pentru un examen la un moment dat...

Judecător: Nu ne interesează…

Hăhăianu: A fost un test de management. Am mai fost la tot felul de evenimente din viața partidului...

Judecător (brusc, interesat): Păi nu vă chemau ăștia de la minister? Vă chemau la partid să dați examen?!

Hăhăianu: Păi da, cam așa...

Vasile Blaga, achitat pentru trafic de influență

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus, pe 15 noiembrie 2021, achitarea lui Vasile Blaga pentru trafic de influenţă în acest dosar.

Potrivit deciziei instanţei, Vasile Blaga a fost achitat în baza articolului 16 litera b) din Codul de procedură penală: „Fapta nu este prevăzută de legea penală”.

De asemenea, judecătorii au ridicat sechestrul pe averea europarlamentarului.

Decizia instanţei nu este definitivă, fiind atacată la Completul de 5 judecători al Înaltei Curți, unde se judecă în prezent.

Fostul șef al PDL a fost trimis în judecată de DNA în acest dosar în anul 2016.

În octombrie 2017, Tribunalul Bucureşti l-a achitat pe fostul secretar general al PDL, apoi Curtea de Apel Bucureşti a decis în iulie 2020 să fie rejudecat, dosarul s-a întors la Tribunalul Bucureşti, care a dispus în august 2020 că nu are competenţă în acest caz, pentru ca, în final, dosarul să ajungă la Instanţa supremă.

Fostul secretar general al PDL a fost trimis în judecată pe 29 noiembrie 2016 de DNA Ploieşti, fiind acuzat că a primit 700.000 de euro de la o societate comercială în schimbul exercitării influenţei, astfel încât respectiva firmă să obţină contracte cu două companii naţionale.

„În perioada 2011 - 2012, în calitate de secretar general al unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit în patru rânduri de la o societate comercială reprezentată de inculpatul Berdilă Horaţiu Bruno suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenţei prin intermediul inculpatului Ştefan Gheorghe (vicepreşedinte al aceluiaşi partid) asupra unei persoane care a deţinut consecutiv funcţii de conducere la două companii naţionale, astfel încât firma reprezentată de Berdilă Horaţiu Bruno să obţină contracte la cele două companii naţionale”, susţin procurorii.

