Curtea de Apel Bucuresti respinge cererea DNA de recuzare a judecatorilor care solutioneaza dosarul europarlamentarului Vasile Blaga

Vasile Blaga a fost achitat in acest caz pe 30 octombrie 2017, de Tribunalul Bucuresti. Procurorii DNA au contestat decizia, iar cazul a ajuns pe rolul Curtii de Apel Bucuresti pe 12 iunie 2019. Procesul a fost suspendat pe perioada pandemiei.Pe 24 iunie 2020, unul dintre judecatorii completului, Adina Adriana Radu, s-a abtinut din dosar, iar cererea i-a fost admisa, potrivit portalului instantelor. La urmatorul termen, pe 25 iunie 2020, DNA a recuzat completul, dar cererea a fost respinsa: "."Conform portalului instantelor, Curtea de Apel Bucuresti a fixat pe 9 iulie pronuntarea in acest caz.In dosarul finantarii ilegale a PDL, in 28 noiembrie 2016, procurorii DNA Ploiesti l-au trimis in judecata pe fostul copresedinte al PNL Vasile Blaga, pe care il acuza de trafic de influenta, pentru ca, in perioada 2011-2012, cand era secretar general al PDL si senator, ar fi primit in patru randuri, printr-un interpus, 700.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan.Procurorii DNA Ploiesti au aratat, in rechizitoriu, ca banii ajunsi la PDL in urma intelegerilor intre Blaga, Gheorghe Stefan si omul de afaceri Horatiu Bruno Berdila erau scosi prin intermediul unor firme de tip "fantoma" ai caror administratori, martori in dosar, primeau comisioane cu valori cuprinse intre 200 si 1.500 de lei.Anchetatorii DNA au identificat in acest dosar mai multe firme "fantoma" folosite pentru a scoate banii proveniti din contractul dintre o companie nationala din domeniul energiei si Romsys, astfel incat sumele, a caror valoare totala se ridica la 10 milioane de lei, sa ajunga la PDL.