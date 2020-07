Motivare dura a Curtii de Apel Bucuresti care a desfiintat decizia de achitare primita de Vasile Blaga: "Nu o fost facuta o analiza a intregului probatoriu, lasa loc subiectivismului"

Motivare de poveste

Ce este motivarea judecatoreasca

Ar fi facut o simpla redare a dosarului

Consideratiile, taxate de Curtea de Apel

Prinsa pe picior gresit

Acuzatiile DNA

Astfel motiveaza Curtea de Apel Bucuresti una din cele mai surprinzatoare decizii date saptamana trecuta. Instanta a desfiintat joi, 23 iulie, achitarea primita de europarlamentarul PNL, Vasile Blaga, in dosarul in care este judecat pentru trafic de influenta, si a decis ca intregul proces sa se rejudece de la zero la Tribunalul Bucuresti.Dosarul a fost inregistrat luni la Tribunalul Bucuresti, potrivit portalului instantelor. Europarlamentarul PNL a fost achitat in acest caz pe 30 octombrie 2017, de judecatoarea Monica Claudia Cipariu de la Tribunalul Bucuresti. Motivarea deciziei a durat insa aproape un an si jumatate, a fost gata abia la sfarsitul lunii mai 2019. De altfel, Cipariu a fost sanctionata disciplinar de CSM , la sfarsitul anului 2019, pentru ca a intarziat redactarea motivarilor pentru nu mai putin de 32 de decizii. Pe lista se afla si decizia de achitare a lui Vasile Blaga.In acest caz, procurorii DNA au contestat decizia Tribunalului Bucuresti si au explicat ca judecatoarea Monica Claudia Cipariu nu a analizat toate mijloacelor de proba administrate in cursul urmaririi penale si in faza de judecata: "."Curtea de Apel Bucuresti arata ca motivarea unei hotarari reprezinta argumentarea in scris a ratiunii ce determina pe judecator sa adopte solutia dispusa in cauza, constituind un element de transparena a justitiei, inerent oricarui act jurisdictional, si este o conditie esentiala a infaptuirii justitiei.In lipsa motivarii sentintei penale, instanta de control judiciar nu poate analiza criticile formulate in apel si implicit, legalitatea si temeinicia hotararii atacate," precizeaza Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii fac trimitere la jurisprudenta Inaltei Curti, potrivit careia, a motiva inseamna a demonstra, a pune in evidenta datele concrete care, folosite ca premise, duc la formularea unei concluzii logice. Simpla afirmare a unei concluzii "fara indicarea unei date concrete, fara a arata in ce mod a fost stabilita acea data sau referirea implicita sau explicita la actele cauzei in general, nu inseamna a motiva."Practica instantei supreme a fost constanta in a aprecia ca inexistenta motivarii atrage desfiintarea hotararii, cu rejudecarea cauzei de catre instanta care a incalcat dispozitiile legale ce reglementeaza obligativitatea motivarii hotararii judecatoresti.Revenind al decizia de achitare a lui Vasile Blaga, judecatoarea Monica Claudia Cipariu doar a prezentat datele din dosar, cum a fost demarata ancheta , procesul, prezentarea evolutiei politice a acestuia si "Curtea de Apel Bucuresti arata ca acest lucru "echivaleaza cu lipsa unei motivari, intrucat intregul material probatoriu administrat trebuie supus unei examinari nepartinitoare, proprie, iar eventualele contradictii in concluziile deduse din substanta fiecarei probe administrate necesita a fi supuse procesului deliberativ al instantei, in cadrul caruia doar verificarea si evaluarea probelor prin confruntare permite aflarea adevarului, functie primordiala a procesului penal si nerealizata in mod satisfacator in speta."Practic, magistratul nu ar fi facut o analiza concreta a probelor care au determinat-o sa constate ca, in speta, prezumtia de nevinovatie nu a fost invinsa.Tribunalul ar fi prezentat pe scurt acuzatiile din cauza in care s-a inhceiat un acord de recunoastere a vinovatiei de catre fostul primar al orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan , zis Pinalti, cauza care se bucura de autoritate de lucru judecat, si, sustinand ca exista inadvertente intre acuzatiile aduse lui "Pinalti", precum si intre acuzatiile aduse lui Gheorghe Stefan, si prezentarea pe scurt a starii de fapt in prezentul dosar, "."Desi intregul material probatoriu administrat trebuia supus unei examinari nepartinitoare, proprii, judecatorul Cipariu a optat sa faca scurte consideratii privind declaratiile martorilor Gheorghe Stefan si afaceristul Dan Constantin Grigoriu."Simpla incheiere a acordului de recunoastere a vinovatiei de catre inculpatul Stefan Gheorghe si faptul ca nu s-a dispus disjungerea cauzei si cercetarea penala a martorului Grigoriu Constantin Dan nu pot constitui motive de inlaturare a declaratiilor acestora, fiind necesar a fi indicate elementele concrete privind caracterul nereal ale sustinerilor acestor martori.)," explica Curtea de Apel Bucuresti.Referitor la caracterizarea rechizitoriului, facuta de judecatorea Cipariu in considerentele sentintei apelate ca fiind "inform, cu lipsuri grave", Curtea constata ca examenul de legalitate a rechizitoriului se realizeaza de judecatorul de camera preliminara, instantei de judecata ramanandu-i sa dezlege doar aspectele de fond ale acuzatiei.De altfel, acelasi judecator, in faza procesuala a camerei preliminare, prin incheierea din data de 20 februarie 2017, a constat ca rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapta, incadrarea juridica, la profilul moral si de personalitate al inculpatului, la actele de urmarire penala efectuate, la trimiterea in judecata si cheltuielile judiciare, si ca sunt respectate exigentele Codului de procedura penala, motiveaza magistratii.De asemenea, Curtea aminteste ca dublul grad de jurisdictie este un drept recunoscut in materie penala prin Protocolul nr.7 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului si vizeaza o judecare devolutiva a cauzei in fata a doua instante de judecata, una de fond, iar cea de-a doua, de control judiciar. Astfel,," conchide Curtea de Apel Bucuresti.In dosarul finantarii ilegale a PDL, in 28 noiembrie 2016, procurorii DNA Ploiesti l-au trimis in judecata pe fostul copresedinte al PNL Vasile Blaga, pe care il acuza de trafic de influenta, pentru ca, in perioada 2011-2012, cand era secretar general al PDL si senator, ar fi primit in patru randuri, printr-un interpus, 700.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan.Procurorii DNA Ploiesti au aratat, in rechizitoriu, ca banii ajunsi la PDL in urma intelegerilor intre Blaga, Gheorghe Stefan si omul de afaceri Horatiu Bruno Berdila erau scosi prin intermediul unor firme de tip "fantoma" ai caror administratori, martori in dosar, primeau comisioane cu valori cuprinse intre 200 si 1.500 de lei.Anchetatorii DNA au identificat in acest dosar mai multe firme "fantoma" folosite pentru a scoate banii proveniti din contractul dintre o companie nationala din domeniul energiei si Romsys, astfel incat sumele, a caror valoare totala se ridica la 10 milioane de lei, sa ajunga la PDL.