Alegeri in PDL: Parvulescu sustine ca Blaga are cea mai solida candidatura

Cristian Parvulescu, presedinte Pro Democratia si coordonatorul Forumului Constitutional, a comentat alegerile interne din PDL, apreciind ca Vasile Blaga are cea mai solida candidatura din punct de vedere organizational.

"Cea mai solida candidatura din punct de vedere organizational este cea a lui Blaga, motiv pentru care este compromis in momentul de fata in dezbatere publica, pentru incercarea de a crea un curent in interiorul partidului in defavoarea lui Blaga", a declarat Parvulescu, la Digi 24.

Vasile Blaga pretinde din 2011 ca partidul sa se indeparteze de Traian Basescu, in sensul institutional, pentru ca "partidul trebuie sa stea pe picioarele sale".

La sfarsitul saptamanii, democrat-liberalii s-au reunit, in cadrul Consiliului National de Coordonare, si au stabilit ca data Conventiei sa ramana 23 martie.

"Vor participa 5.000 de colegi: cei 612 membri ai Consiliului National, plus 4.388 de membri alesi", a spus Vasile Blaga, presedintele PDL. In lupta pentru conducerea partidului vor intra Vasile Blaga, Elena Udrea si Monica Macovei.

Ads