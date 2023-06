Blaga: Discutam luni despre cazurile unor colegi, dar nu avem ca tinta excluderile

Presedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, vineri, ca in sedinta de luni a BPN vor fi discutate cazurile unor membri ai partidului care au criticat formatiunea, spunand ca nu exista o "lista de excluderi" si ca nu isi doreste sa plece nimeni din PDL, insa este "deranjat de denigrari".

Intrebat, vineri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza propunerile de excludere a unor membri ai PDL, Vasile Blaga a spus ca nu este deranjat cand cineva are critici, dar ca este deranjat de "denigrari".

"Nu avem lista de excluderi. Pot sa ii inteleg pe unii colegi ca sunt suparati, dar PDL este in plin proces de reconstructie, e mult de lucru pentru reconstructia in teritoriu si a mesajului.

Observ colegi din partid care, in loc sa se lupte cu USL, permanent ataca partidul folosind aceeasi retorica ca si USL. Alti colegi vad rau ca PDL il ataca pe presedinte, dar noi nu l-am atacat, doar am avut viziuni diferite despre comasarea terenurilor.

Nu ma deranjeaza nimeni care are critici la adresa partidului, dar denigrarile ne deranjeaza.

Luni, la BPN, discutii despre activitatea unor colegi este clar ca o sa avem, dar nu avem tinta excluderile, dar nu stiu cum se vor finaliza discutiile si unde se va ajunge, pentru ca suntem un partid democratic care trebuie sa discutam in interior. (...) Eu nu doresc sa plece nimeni din PDL. Este mult de lucru si ma astept ca toata lumea sa participe la acest efort", a spus Blaga.

Liderul PDL a sustinut, referindu-se la Cristian Preda, ca acesta critica PDL si pe cine l-a condus "din prima zi in care a fost ales europarlamentar".

"Pe mine nu ma deranjeaza criticile. Ultima critica este guvernul din umbra. Nu il voi desemna eu, ci partidul. Cred ca luni vom discuta acest caz", a subliniat Vasile Blaga.

Intrebat ce ii reproseaza lui Teodor Baconschi, liderul PDL a spus ca incearca sa fie foarte elegant si i-a transmis ca nu crede ca acesta este in situatia "sa declare PDL o adunatura de putregai si de a da lectii de morala".

"Dimpotriva, vreo sase luni, vorba cuiva din partid, ciocul mic", a adaugat Blaga.

Vasile Blaga a participat, vineri, la Cluj-Napoca, la o dezbatere a Departamentului de administratie publica, locala si centrala, justitie, siguranta nationala al PDL pe tema regionalizarii si a revizuirii Constitutiei.

Vicepresedintele PDL Alin Popoviciu declara, marti, ca va propune in sedinta de luni a BPN excluderea lui Cristian Preda, Teodor Baconschi, Theodor Paleologu si Daniel Funeriu, pe motiv ca nu vede de ce trebuie tinuti in partid oameni care ataca in fiecare zi PDL. Intre timp, Daniel Funeriu a demisionat din PDL.