Fost deputat PDL, despre Blaga: Afara faci pe buldogul, dar inauntru esti bichon

Joi, 30 Ianuarie 2014, ora 10:24
Fost deputat PDL, despre Blaga: Afara faci pe buldogul, dar inauntru esti bichon
Fostul deputat PDL Florin Popescu il critica pe presedintele partidului, Vasile Blaga, despre care spune ca nu face opozitie, afirmand ca este "bichon".

"Daca adopti politica micuta si stai la negocieri, si asculti sfatului domnului Ilie Sarbu nu ai cum sa ajungi departe. Afara faci pe buldogul, dar inauntru esti bichon, te multumesti sa dai din coada. Domnul Blaga atat poate", a spus Popescu, intr-o emisiune la Evenimentul Zilei.

De asemenea, acesta considera ca dreapta trebuie sa se uneasca, dand exemplul CDR si al Aliantei DA.

"Dreapta trebuie sa se uneasca. Numai impreuna putem sa invinge USL-ul, asa s-a intamplat si in cazul CDR-ului si al Aliantei DA", a mai afirmat fostul deputat PDL, exclus din partid in decembrie 2013.

La discutie a participat si Vlad Rosca, de la PNTCD, unul dintre subicte fiind inscrierea oficiala a Partidului Miscarea Populara, precum si colaborarea dintre partidele de dreapta.

"Consilierii prezidentiali au demisionat si ii felicit pentru acest gest. E nevoie de un suflu nou, de o constructie noua", a precizat Florin Popescu.

La randul sau, Vlad Rosca a subliniat ca PNTCD va merge singur pe liste la europarlamentare, fiind "foarte greu de realizat" o lista comuna si timpul foarte scurt pana la alegeri.

Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a anuntat miercuri ca formatiunea a fost inscrisa oficial la Tribunal, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins toate contestatiile.

Presedintele Traian Basescu a semnat, marti, mai multe decrete si decizii de eliberare din functie a mai multor consilieri.

