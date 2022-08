PDL a vorbit delegatiei Comisiei de la Venetia despre "duplicitatea in declaratii a USL"

Presedintele PDL, Vasile Blaga, a precizat, marti, ca i-a informat pe reprezentantii Comisiei de la Venetia despre "duplicitatea in declaratii a USL" si a mentionat ca asteapta din partea expertilor comisiei un "raport obiectiv".

Conducerea PDL in frunte cu Vasile Blaga s-a intalnit, marti dimineata, la sediul partidului din Modrogan, cu membri ai Comisiei de Venetia.

"Fiecare dintre noi a incercat sa-i convinga asupra justetei cauzei noastre de a apara statul de drept pe parcursul referendumului", a spus Vasile Blaga, intr-o conferinta de presa, dupa intalnire.

El a precizat ca in cadrul discutiilor a aratat "duplicitatea in declaratii a USL", adica faptul ca reprezentantii Uniunii "una spun pe uz intern, in tara, si alta cand vorbesc cu oficialii europeni".

Intrebat ce asteapta de la Comisia de la Venetia dupa aceste discutii, Blaga a spus ca se asteapta la un "raport obiectiv".

"Un raport obiectiv, cum sunt absolut convins ca o sa il si faca! ", a precizat presedintele PDL.

O delegatie de experti ai Comisiei de la Venetia se afla luni si marti la Bucuresti. Conform Comisiei de la Venetia, vizita are loc in contextul pregatirii unei opinii privind situatia constitutionala din Romania si OUG care amendeaza Legea CC si Legea referendumului.

Delegatia Comisiei de la Venetia a avut in cursul dupa-amiezii de luni o intalnire cu presedintele Traian Basescu, la Palatul Cotroceni. Presedintele Basescu a declarat, la intalnire, ca principala concluzie in urma evenimentelor politice din ultimele doua luni este ca institutiile statului - CC, Parchetul General sau DNA - au rezistat presiunii politice, confirmand ca Romania este un stat de drept.

Premierul Victor Ponta a sustinut in discutia cu reprezentantii Comisiei de la Venetia ca statul de drept nu a fost niciodata, in ultimele luni, in pericol in Romania si a precizat ca Guvernul vrea sa depaseasca actuala criza politica, fiind insa necesar ca toate partile sa respecte vointa romanilor.

