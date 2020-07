Curtea de Apel Bucuresti desfiinteaza achitarea primita de Vasile Blaga, acuzat de trafic de influenta. Intregul proces se va rejudeca de la zero

In acest caz, Blaga este acuzat ca ar fi primit prin interpusi 700.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan , un dosar care viza finantarea ilegala a campaniei electorale a PDL Europarlamentarul PNL a fost achitat in acest caz pe 30 octombrie 2017, de Tribunalul Bucuresti. Procurorii DNA au contestat decizia, iar cazul a ajuns pe rolul Curtii de Apel Bucuresti pe 12 iunie 2019. Procesul a fost suspendat pe perioada pandemiei.Admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie impotriva sentintei penale nr. 2198/30 octombrie 2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala, in dosarul nr. 1240/3/2017. Desfiinteaza in integralitate sentinta apelata si trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare din apel raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 23 iulie 2020.In dosarul finantarii ilegale a PDL , in 28 noiembrie 2016, procurorii DNA Ploiesti l-au trimis in judecata pe fostul copresedinte al PNL Vasile Blaga, pe care il acuza de trafic de influenta, pentru ca, in perioada 2011-2012, cand era secretar general al PDL si senator, ar fi primit in patru randuri, printr-un interpus, 700.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan.Procurorii DNA Ploiesti au aratat, in rechizitoriu, ca banii ajunsi la PDL in urma intelegerilor intre Blaga, Gheorghe Stefan si omul de afaceri Horatiu Bruno Berdila erau scosi prin intermediul unor firme de tip "fantoma" ai caror administratori, martori in dosar, primeau comisioane cu valori cuprinse intre 200 si 1.500 de lei.Anchetatorii DNA au identificat in acest dosar mai multe firme "fantoma" folosite pentru a scoate banii proveniti din contractul dintre o companie nationala din domeniul energiei si Romsys, astfel incat sumele, a caror valoare totala se ridica la 10 milioane de lei, sa ajunga la PDL.