Blaga: Am facut cerere la BEC pentru prelungirea timpului de votare in diaspora

Autor: Ana Ilie
Duminica, 16 Noiembrie 2014, ora 09:58
4383 citiri
Presedintele PDL, Vasile Blaga, a anuntat duminica dimineata ca a facut cerere la Biroul Electoral Central (BEC) pentru prelungirea timpului de votare in diaspora. Liderul ACL a votat la Colegiul I.L. Caragiale din Bucuresti, "pentru Romania bunului simt si cu multa speranta".

"Am facut o cerere catre BEC in care am solicitat prelungirea timpului de votare in strainatate acolo unde sunt oameni care au facut eforturi ca sa voteze si sper ca de data aceasta cererea sa fie aprobata, mai ales ca nu s-a marit numarul sectiilor din strainatate", a afirmat Blaga, dupa ce a votat.

Acesta a aratat ca se asteapta la o prezenta ridicata la urne. "Din toate datele pe care le avem ne arata ca exista un interes major", a explicat acesta.

Blaga a invitat toti romanii sa-si exprime optiunea, intrucat votul este un drept castigat in urma cu 25 de ani, la Revolutie. "Invit toti romanii sa vina la vot pentru ca isi hotarasc viitorul. Pentru acest drept, cel mai important in democratie, au murit oameni in urma cu 25 de ani", a mai spus liderul PDL.

Duminica, romanii merg la vot in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care ne vom alege presedintele pentru urmatorii 5 ani. Cei doi candidati sunt presedintele PSD Victor Ponta si presedintele PNL Klaus Iohannis.

Alegerile au fost marcate de un mare scandal - cel al votului romanilor din diaspora -, care a fost urmat de proteste vehemente in tara si in strainatate, dar si de inlocuirea ministrului de Externe, Titus Corlatean, cu Teodor Melescanu.

Viitorul presedinte isi va prelua mandatul pe 22 decembrie, la implinirea unui sfert de secol de la Revolutie, cand se vor incheia cei 10 ani ai celor doua mandate ale lui Traian Basescu.

De asemenea, este pentru a treia oara cand mandatul presedintelui va avea o durata de 5 ani, urmand sa se incheie in luna decembrie 2019, an in care, pe 1 iulie, Romania va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene. In plus, este prima schimbare de presedinte dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana.

Totodata, este pentru a treia oara dupa Revolutie cand un prim-ministru in functie candideaza la presedintia tarii, dupa Mugur Isarescu in anul 2000 si social-democratul Adrian Nastase in anul 2004, niciunul dintre ei reusind sa castige alegerile.

