Blaga: Politicienii sa se aseze la aceeasi masa si sa gaseasca solutii

Presedintele PDL Vasile Blaga a facut un apel catre toti politicienii sa se aseze la aceeasi masa pentru a gasi solutii pentru iesirea din criza economica.

"Sa inceteze actiunile politice din ultima vreme. (...) Politicienii sa se aseze la aceeasi masa pentru a gasi solutii pentru iesirea din aceasta criza economica in care ne afundam foarte tare", a afirmat liderul democrat-liberal, luni.

Acesta si-a exprimat convingerea ca, luni, Parlamentul va lua act de decizia CCR, iar Traian Basescu se va intoarce la Cotroceni.

"Convingerea mea este ca vor fi echilibrati si nu vor face si mai mult rau Romaniei", a mai spus presedintele PDL.

Acesta a spus ca PDL ca face ce a facut si in 2007, fiind in aceeasi situatie ca in atunci, dupa celalalt referendum pentru demiterea presedintelui Traian Basescu. "Nu o sa comentez dorintele domnului Ponta si ale altora si ale altora", a explicat Vasile Blaga.

Alianta de Centru Dreapta va fi constituita "cat mai repede cu putinta", miercuri la ora 16.00 manifestul urmand a fi prezentat si semnat de copresedintii sai, a mai spus democrat-liberalul.

Nu in ultimul rand, presedintele PDL a subliniat ca, luni, liderii de grup democrat-liberali vor participa si la sedinta in care se va discuta nominalizarea viitorului Avocat al Poporului.

"Noi am transmis nominalizarea pentru Avocatul Poporului, dar vor intra in discutii, negocieri. Trebuie avute in vedere si observatiile domnului Barroso fata de o astfel de functie", a adaugat Vasile Blaga.

