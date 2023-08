PDL si Noua Republica au semnat "Pactul impotriva coruptiei"

PDL si Noua Republica au semnat "Angajamentul pentru combaterea coruptiei", prin care isi asuma transparentizarea procesului de ridicare a imunitatii parlamentare si lupta pentru legile referitoare la combaterea coruptiei si sprijinirea justitiei.

Initiativa apartine romanilor din Statele Unite reuniti in "Coalitia romanilor pentru combaterea coruptiei".

Romanii din SUA: Partidele de la Bucuresti sa semneze "Angajamentul pentru combaterea coruptiei"

"PDL saluta aceasta initiativa civica si invita toate partidele parlamentare sa semneze 'Angajamentul pentru combaterea coruptiei'. Este imperativ pentru toate partidele parlamentare sa demonstreze, atat in fata romanilor, cat si a partenerilor occidentali ca nu fac in Parlament scut in jurul coruptilor si nu pun piedici luptei impotriva coruptiei.

PDL isi asuma deschis faptul ca este nevoie ca Parlamentul sa raspunda in termen de 48 de ore la solicitarile ministerului justitiei privind retinerea, arestarea preventiva sau perchezitia parlamentarilor precum si la solicitarile de urmarire penala ale parlamentarilor ministri.

Consideram ca este extrem de important ca votul parlamentarilor sa fie deschis, mai exact electronic, pentru ca romanii sa stie exact cum s-a votat in cazul acestor solicitari", se arata intr-un comunicat de presa publicat de formatiunea condusa de Vasile Blaga.

Ads

PDL este "partidul care nu a protejat niciodata parlamentarii sau demnitarii cu probleme in justitie si considera ca legea trebuie sa fie egala pentru toti romanii", conform informarii.

De asemenea, democrat-liberalii afirma ca isi asuma deschis faptul ca se va opune prin vot si in mod public oricaror initiative legislative care reduc atributiile institutiilor anti-coruptie din Romania.

Si Noua Republica a semnat acest pact, dupa cum se arata intr-o postare pe o retea de socializare a lui Mihail Neamtu, cel care conduce formatiunea.

"Impotriva coruptiei", scrie pe Facebook Mihail Neamtu.

Ce presupune "Pactul impotriva coruptiei"

Romanian Community Coalition a solicitat, joi, tuturor presedintilor partidelor parlamentare din Romania sa semneze un "Angajament pentru combaterea coruptiei" pentru a le arata nu doar romanilor, ci si partenerilor occidentali ca partidele pe care le conduc sprijina lupta impotriva coruptiei din Romania.

Ads

"Solicitarea adresata liderilor partidelor parlamentare de a semna un astfel de angajament pentru combaterea coruptiei este o practica des intalnita in democratiile occidentale, unde alegatorii le cer alesilor sa se angajeze public sa faca anumite lucruri pentru popor", a explicat pr. Chris Terhes, presedintele Romanian Community Coalition.

Astfel, semnatarii se angajeaza ca vor modifica, pana pe data de 1 iulie 2014, regulamentul Camerei Deputatilor si Senatului astfel incat, de acum inainte, voturile pentru retinerea, perchezitia si arestarea preventiva a parlamentarilor se vor da electronic, adica la vedere, atat in comisia juridica, dar si in plen.

De asemenea, partidelor parlamentare din Romania li se mai cere ca, de acum inainte, toate proiectele care au legatura cu lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate sa fie votate dupa o dezbatere publica si la vedere.

Mai mult, partidelor li se cere sa se angajeze ca vor vota impotriva oricaror initiative care modifica atributiile institutiilor de lupta impotriva coruptiei si criminalitatii organizate. De asemenea, li se cere sa nu voteze legi prin care sunt reduse pedepsele pentru coruptie sau prin care sunt gratiati sau amnistiati infractorii condamnati pentru coruptie.

Toti romanii care doresc sa sprijine acest demers sunt invitati sa semneze electronic petitia online, dupa consultarea "Angajamentului pentru combaterea coruptiei", in forma trimisa tuturor partidelor parlamentare din Romania.

C.P.