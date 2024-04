Vasile Blaga: Atata democratie ca astazi nu a fost niciodata in PDL

Liderul PDL, Vasile Blaga, a declarat, duminica seara, ca niciodata nu a fost atata democratie in PDL ca in prezent, asa ca nu intelege de ce unii simt nevoia sa plece din partid.

Vasile Blaga: Iubiti PDL! Cine il tradeaza isi tradeaza inima. Iubiti-l, ca merita!

"Noi credem ca nu exista niciun motiv ca cineva sa plece din PDL. Atata democratie ca astazi nu a fost niciodata. Ca unii oameni nu si-au gasit rostul in partid, nu este problema noastra. Nu avem ce ne reprosa", a declarat Vasile Blaga la B1 TV, referindu-se la pedelistii plecati in PMP.

In viziunea sa, PDL este cel mai lovit partid din Romania: "PDL e de departe cel mai lovit partid din Romania, si din fata si din spate, uneori si din interior".

Plecarea unor oameni din partid nici nu il bucura, nici nu il intristeaza, a mai declarat liderul PDL. "Nu vedeti cine-a plecat? Oameni care au venit ieri in partid au plecat azi-dimineata", a spus el.

"Emil Boc nu va pleca din PDL"

Intrebat ce crede ca va face Emil Boc, care s-a inscris in Fundatia Miscarea Populara, daca va parasi sau nu PDL, Vasile Blaga a raspuns negativ: "Emil Boc nu va pleca din PDL, chiar daca s-a inscris in Fundatia Miscarea Populara". De altfel, a spus el, a participat la sedinta Biroului Permanent a partidului de la Cluj.

Referitor la ruptura de Traian Basescu, liderul PDL sustine ca nu are nimic sa-si reproseze, nici el, nici PDL: "Nu am gresit cu nimic nici la Conventie, nici inainte, nici dupa. De fiecare data am fost de partea buna a lucrurilor, nu avem ce ne reprosa, nici in relatia cu presedintele, pe care il respectam".

"Nici cu parintii mei nu am fost intotdeauna de acord, pot sa am pareri care nu coincid cu ale presedintelui, sunt un om liber", a explicat cum stau lucrurile Vasile Blaga.

