Vasile Blaga: Romania este condusa de cea mai corupta putere de dupa 1990

Presedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat sambata, la Giurgiu, cu ocazia prezentarii candidatilor pentru alegerile europarlamentare, ca Romania este condusa de cea mai corupta putere de dupa 1990 si din pacate coruptia a ajuns pe masa prim-ministrului.

"Romania din pacate este condusa de cea mai corupta putere de dupa 1990, am vazut Guvernele Ponta I si Ponta II si am crezut ca le-am vazute pe toate, dar din nefericire observam mai ales dupa ce procurorii au facut publice anumite date ca a ajuns coruptia pe biroul prim-ministrului si asta este un lucru foarte grav. Observam, de asemenea, ca premierul Romaniei e complet la dispozitia baronilor locali care ii dicteaza ce si cum sa faca", a spus Vasile Blaga.

El considera ca acum romanii trag ponoasele in urma alegerilor din 2012, prin neintrarea in spatiul Schengen si alte nerealizari de acest gen, cum ar fi cresterea somajului, introducerea a 36 de noi taxe si impozite si inchiderea firmelor intr-un ritm de pana la 61 pe zi doar de la inceputul acestui an, motiv pentru care PDL a cerut demisia prim-ministrului Victor Ponta.

Vasile Blaga: Abordam alegerile europarlamentare cu foarte mare incredere

Vasile Blaga considera ca PDL poate obtine sapte sau opt posturi de europarlamentari, iar in anul 2016 sa castige alegerile parlamentare.

