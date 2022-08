Vasile Blaga: Victoriile sunt colective, esecul este personal

Candidatul PD-L la Primaria Capitalei, Vasile Blaga, a declarat, joi, ca in cazul in care se va confrunta cu un esec in turul doi el isi va pune mandatul la dispozitia partidului deoarece esecul este personal, insa, in cazul in care va castiga, meritul va fi al tuturor.

"Eu imi pun mandatul la dispozitia organizatiei. Asa este in politica europeana si in politica europeana oamenii politici isi mai asuma din cand in cand esecuri. Totdeauna victoriile sunt colective, esecul este personal", a spus Blaga, invitat la o emisiune de la Antena3.

Candidatul PD-L nu a pierdut nicio ocazie sa-l atace pe Sorin Oprescu, spunand ca acesta pretinde sa fie ceea ce nu e si anume independent, atacand totodata si programul acestuia.

"Nu are decat o insiruire de vorbe goale, de-abia astept, cu ele in fata ca sa ne duelam. Spunea domnul Oprescu intr-un exces de demagogie ca cele trei partide mari, vezi Doamne, sunt toate corupte, toate au interese. In acea declaratie de alaltaieri a pomenit de partide, dar o secunda nu s-a delimitat de PSD. Nu-l crede nimeni, nici Iliescu nu l-a crezut niciodata", a spus Blaga.

"De ce nu se leapada de Satana si de toti cei care il sprijina acuma ca deja au venit toti. Nu mai e vorba numai despre Iliescu. De ce nu spune, domle', nu am nevoie de sprijinul dumneavostra, nu am nevoie de sprijinul lui Iliescu. Eu il asociez cu domnul Iliescu pentru ca e reprezentantul lui Iliescu. Vrea sa para ceea ce nu este si ceea ce nu a fost niciodata: independent de conjuctura", a adaugat acesta.

Ads

Intrebat daca va accepta o eventuala oferta din partea PRM, Blaga a spus ca acest lucru nu se va intampla niciodata.

"Eu am declarat ca sunt un om de onoare, ce vorbesc dimineata e valabil si seara. Mai mult este o decizie a partidului meu. Nu facem aliante preelectorale cu nimeni", a spus Blaga.

Intrebat de asemenea daca regreta ca Petre Roman nu mai este la conducerea partidului, democrat liberalul a spus ca acesta a fost invitat, dar a refuzat.

"Chiar si in 2004 inaintea declansarii campaniei electorale am avut colegi pe care i-am rugat sa-i propuna domnului Roman sa se intoarca in partid. Domnul Roman a fost invitat, dar orgoliul l-a nenorocit", a spus Vasile Blaga.

Ads