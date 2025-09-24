Guvernul a modificat OUG privind regimul strainilor in Romania

Marti, 23 Februarie 2010, ora 19:01
Guvernul a modificat OUG privind regimul strainilor in Romania

Guvernul a aprobat in sedinta de marti o Ordonanta de urgenta pentru completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, iar ministrul Administratiei si Internelor, Vasile Blaga, a precizat ca reglementarile adoptate respecta Conventia Schengen, care acorda Romaniei dreptul, ca stat membru UE, de a formula exceptii de la traficul normal al frontierei.

In conformitate cu normele comunitare si in contextul creat prin instituirea regimului de mic trafic de frontiera si, respectiv, prin aplicarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontiera, incepand cu 26 februarie 2010, se impune completarea in regim de urgenta a legislatiei referitoare la regimul strainilor, informeaza un comunicat al Guvernului remis Ziare.com.

Vasile Blaga a declarat ca permisele de mic trafic de frontiera se elibereaza de catre misiunile diplomatice consulare ale Romaniei din Cahul, Balti si Chisinau.

"Procedura este simpla: depui cererea, este verificata din partea romana de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in baza de date Schengen, colegii moldoveni verifica conditiile lor, lista ajunge la Compania Nationala de Investitii - care a primit deja dispozitie sa tipareasca primele 350.000 de permise; aici se va face si personalizarea, urmand ca in consulatele din Chisinau, Cahul, Balti consulii sa aplice pe poza timbrul", a afirmat ministrul Administratiei si Internelor.

Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, iar autoritatile moldovene au obligatia de a verifica daca cetatenii care au depus cererile locuiesc de cel putin un an in localitatile respective. Termenul de eliberare a permiselor de mic trafic este de maxim 60 de zile.

Ministrul Vasile Blaga a mai precizat ca masurile cuprinse in actul normativ aprobat marti acorda facilitati unui numar de aproximativ 1.250.000 de cetateni din 361 de localitati din Republica Moldova, care au domiciliul situat la cel mult 50 km distanta de frontiera cu Romania.

I.U.

#modificare regim straini Romania, #ordonanta urgenta straini guvern, #regim straini Romania , #stiri Vasile Blaga
