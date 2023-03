Cepoitul ministrului Sanatatii, un fel de fumarit pe bere si pe fast-food (Opinii)

Aproape nu exista idee mai neinspirata decat sa impozitezi berea si mancarea, a doua zi dupa ce ai marit salariile. Berea e cea mai populara bautura si nu exista om care, dupa ce si-a incasat drepturile, sa nu bea o bere.

Nici mancatul la fast-food nu pare un lux. Este calea pentru a-ti astampara putin foamea intre mese, atunci cand ai iesit cu treburi in oras sau cand esti in pauza de pranz.

Fireste, unii dintre producatori folosesc ingrediente nepotrivite, dar, decat sa-i controleze pe acestia si sa le dea indrumari sau amenzi, este mult mai usor pentru domnul ministru al Sanatatii, Vasile Cepoi, sa ne puna pe noi la plata, direct din buzunarul in care tocmai ne-a bagat generos domnul Ponta salariul taiat meschin de domnul Boc.

Cat de nociva este berea

Cum spuneam, berea este cea mai populara bautura nu numai in Romania, dar in mai toata Europa si chiar dincolo de ocean. Parerile despre bere sunt impartite, unii pretind ca face bine, altii ca face rau, iar altii ca excesul dauneaza.

Toate excesele dauneaza, nu numai la bere: incercati excesul de fasole, de dulceata, de slanina si veti vedea ce iese. Cu toate acestea, domnul Cepoi ne pune impozit pe bere, dar nu ne pune inca pe fasole, scutindu-ne astfel de efectele ei incomode.

Nu sunt medic, n-am acces la tratatele complicate, dar am incredere in Wikipedia, acea enciclopedie virtuala de care poate a auzit si domnul Cepoi, daca se pricepe sa umble cu degetele pe tastatura. Citez pe scurt din enciclopedie:

"In Grecia Antica, Hippocrate folosea berea pentru a facilita diureza si a combate febra. Aretaeus o recomanda in caz de diabet sau de migrena."

"Berea poate avea efecte benefice cu privire la somn, la inima, la sistemul osos, rinichi, putand preveni de asemenea unele forme de cancer, precum si senilitatea"

"Berea contine numerosi componenti (vitamine, oligo-elemente, glucide etc), care pot contribui la portia alimentara zilnica."

"Lupulina continuta ar putea avea calitati calmante si antideprsive (verificate pe cobai)".

"Un studiu german a scos in evidenta rolul protector al unui consum moderat de alcool contra bacteriilor responsabile de ulcerul gastric".

"Etanolul continut in alcool ar putea diminua colesterolul rau, favorizand colesterolul bun si diminuand riscul de infarct. Acest fapt a fost dovedit prin testarea a 500.000 persoane, cu varsta medie de 65 ani."

"Alcoolul influenteaza coagularea si diminueaza concentratia fibrinogenului, care favorizeaza formarea trombozelor si obstructia arterelor coronariene. Acest efect este insa limitat la un consum de 10 g alcool pe zi, reducand riscul cu 4%".

"Conform unui studiu efectuat in Republica Ceha in anul 2000, consumul regulat si moderat de bere are efecte protectoare asupra inimii."

Lista e mai lunga, dar ma opresc aici, nu fara observatia ca asupra dozelor trebuie sa existe un control. Se recomanda un consum moderat, consumul de alcool peste anumite limite fiind intr-adevar daunator. De asemenea, berea le este interzisa mamelor care alapteaza.

In concluzie, daca berea e nociva sau nu, daca, dimpotriva, este benefica sau nu, asta ar trebui s-o hotarasca numai medicul de la caz la caz si nu ministrul Sanatatii, pentru toate cazurile luate la gramada.

De altfel, statisticile arata ca speranta de viata in tarile mari consumatoare de bere (Germania, Republica Ceha etc.) este mai ridicata decat in altele, unde se bea bere putina.

Cum stam la capitolul fast food?

Statistica arata ca in Statele Unite ale Americii sunt cei mai multi consumatori de fast-food si tot acolo speranta de viata este printre cele mai ridicate din lume (nu cea mai mare, dar poate din alte motive).

In schimb tari nedezvoltate, care nici n-au auzit de fast-food si, in plus, mananca ecologic, pentru ca n-au incotro, au o speranta de viata deplorabila. Nu cred ca daca ministrul de acolo i-ar obliga pe bastinasi la impozit pe banane, taxa pe curmale sau dijma pe baobab, s-ar face, cumva, mai sanatosi.

Este normal sa-mi pun problema: cum ar fi mai convenabil pentru noi: sa insanatosim populatia tarii punandu-i impozit pe pizza si bere sau umbland la sistemul sanitar si la controlul alimentelor?

Cred ca problema si-a pus-o si domnul ministru Cepoi. Concluzia e clara: decat sa incercam varianta a doua, pe care au incercat-o toti si n-a reusit-o nimeni, mai bine mergi la sigur cu prima varianta si aplici cepoitul generalizat, la toata lumea. Asta n-are cum sa dea gres.

