Vasile Dancu critica Guvernul si acuza interese private pentru modul in care a fost intocmit Planul National de Redresare si Rezilienta

Dancu critica Guvernul Citu pentru modul in care a realizat PNRR, apreciind ca sunt vizibile interesele private care pot fi identificate in anexele documentului ce a fost transmis Comisiei Europene. Este necesara reforma pensiilor, asumata prin PNRR? Sigur ca este nevoie de reforma pensiilor, dar aceasta reforma a pensiilor va trebui facuta in raport cu un proiect de dezvoltare a Romaniei, pentru ca tine si de demografie, si de ceea ce ne propunem sa avem in viitor, si de sprijinul zonei private, care sa absoarba cat mai multa forta de munca. Aceste lucruri trebuie corelate. Nu exista corelatie, se vede ca acest PNRR nu are o viziune si cred ca acest lucru vine din faptul ca s-a refuzat sa se faca transparent, sa se discute in Parlament, sa se discute cu societatea civila, cu Opozitia si, observand interesele private din aceste anexe, vedem de ce numai dupa ce a fost depus la Bruxelles am ajuns si noi sa vedem aceste anexe", a comentat Dancu pentru bugetul.ro Reprezentantul PSD a mai spus ca formatiunea sa va propune in paralel un document similar PNRR-ului, care sa reflecte ce a fost gresit in planul Guvernului, sa le explice oamenilor "aceasta pata neagra a PNRR"."Trebuie sa explicam oamenilor ce este gresit in acest plan, ce ar trebui sa schimbam, pentru ca mai exista, inteleg, o etapa in care, dupa ce va fi aprobat, sa refacem unele obiective si unele alocari de fonduri", a mai explicat senatorul PSD.