Vasile Dincu, intrebat despre o eventuala alianta PSD-AUR: "Nici nu intelegem foarte bine care este orientarea acestui partid"

El a spus ca unul din cinci alegatori AUR la parlamentare a votat la locale cu PSD . Dincu a insistat sa declare ca social-democratii nu au discutii cu AUR."Nu avem nici un fel de discutie cu AUR. Nu credem in acest moment, nici nu intelegem foarte bine care este orientarea acestui partid , care este un partid contra sistem si care probabil ca se va raporta critic la toate partidele din mainstream-ul politic. Sigur ca in conditiile in care in Parlament vor fi proiecte, initiative, care au o importanta mare pentru Romania, care pot sa fie bune, cred ca toate partidele vor achiesa, nu cred ca un partid este blocat in Parlament numai pentru ideologia lui sau pentru stilul lui politic. De la caz la caz, cu siguranta ca actorul politic AUR va putea sa-si castige oarecare legitimitate in Parlament, daca va avea proiecte care sa poata sa fie considerate in spatiul democratic ca fiind legitime", a declarat Vasile Dincu pentru RFI.ro Intrebat daca PSD va merge pe ideea de a izola in Parlament partidul AUR, social-democratul a raspuns: "Nu stim, este un lucru prematur, inca nu-i cunoastem bine pe oamenii din acest partid".Liderul PSD a vorbit si despre profilul partidului AUR si despre posibilitatea ca acest partid sa fi luat din voturile PSD:"Sondajele, studiile noastre din timpul campaniei si cele de dupa alegeri din aceasta saptamana arata acest lucru. In primul rand, cei care au votat pentru AUR duminica, 6 decembrie, la alegerile locale au fost in proportie de 90%, adica au fost cei mai activi cetateni, sa spunem, din perspectiva asta, deci au ajuns la alegerile locale, majoritatea. Apoi, la alegerile locale, cei care au votat acum AUR au votat in primul rand PSD, deci unul din cinci, cam asa, unul din cinci a votat PSD. Au votat si PNL intr-o proportie mai mica, dar chiar si USR PLUS au fost printre cei care au fost votati atunci la locale. Foarte interesant, se vede si o similitudine de structura cu USR, de exemplu, pentru ca dintre votantii AUR, vreo 37% sunt tineri, din categoria 18-35. Deci sunt o serie de votanti nemultumiti de la alte partide si cei mai multi sunt din zona PSD".Intrebat daca nu-l pune pe ganduri faptul ca alegatori ai PSD au trecut in barca unui partid considerat de unii extremist, chiar fascist, social-democratul a explicat: "Noi am facut o reforma in aceasta chiar scurta perioada de cand avem o conducere noua la partid, am schimbat discursul, un discurs care la un moment dat a adus partidului foarte multe pierderi electorale si o pierdere in ceea ce priveste emotionalitatea brandului si ne-am schimbat un pic structura de votanti. Va dau un exemplu, fata de 2016, de alegerile trecute, cand aveam peste 50% pensionari, in jur de 52% erau pensionari, acum, PSD la aceste alegeri are doar 32% pensionari si de asemenea o varsta medie a electoratului care ne-a votat mult mai tanara decat cea de dinainte. Asta inseamna ca se schimba electoratul".