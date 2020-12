Vasile Dincu: "Klaus Iohannis va incerca probabil o noua solutie pentru un premier de centru-dreapta. Nu e exclus un Guvern de uniune nationala"

"Este una normala. Ne asteptam la asta. Spuneam saptamana trecuta ca lucrurile, dupa publicarea rezultatelor se vor schimba, si in ceea ce priveste optimismul presedintelui pentru o coalitie de dreapta si mai ales dupa ce esecul negocierilor din week-end a fost destul de clar pentru coalitia de centru-dreapta. Mi s-a parut ca presedintele a avut, la consultari, o atitudine destul de corecta si nu a fost o formalitate si ci a fost chiar o consultare in care ni s-au cerut detalii, de exemplu, privind proiectul nostru. Era aproape clar ca se va ajunge la o a doua etapa de negocieri ", a afirmat Vasile Dincu, intr-o interventie luni seara la Digi 24.Acesta a adaugat ca nu exclude nici sa se ajunga la solutia propusa de PSD a unui guvern de uniunea nationala, in urma celei de-a doua runde de consultari la Palatul Cotroceni."Noi am propus o solutie cu un premier in persoana domnului Alexandru Rafila si un guvern de uniune nationala. Sigur fara detalii pentru ca aceste lucruri vin mai tarziu, daca se adopta aceasta solutie. Eu cred ca in aceasta a doua faza, presedintele va incerca probabil o noua solutie pentru un premier macar de centru-dreapta sau pentru un Guvern de centru-dreapta si nu ar fi exclus sa se ajunga chiar si la solutia unui Guvern de uniune nationala. S-ar putea deja, in aceasta a doua faza sa se discute deja despre acest lucru".Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa consultarile cu partidele pentru desemnarea premierului, ca astazi nu sunt inca intrunite conditiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern. Seful statului a mai anuntat, ca, dat fiind ca BEC a anuntat atribuirea mandatelor in urma alegerilor din 6 decembrie, convoaca noul Parlament pentru data de 21 decembrie.PSD l-a propus pe Alexandru Rafila pentru sefia Executivului si un Guvern minoritar sau de uniune nationala, PNL il sustine pe Florin Citu USR -PLUS pe Dacian Ciolos AUR pe Calin Georgescu, iar liderul UDMR Kelemen Hunor a anuntat ca Uniunea poate avea 2-3 persoane pentru functia de premier, insa fara a da nume.CITESTE SI: