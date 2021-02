Vasile Dancu, despre problemele de imagine ale PSD. "Inca este asociat cu imaginea unor inconsecvente facute in perioada trecuta, nu neaparat toate din cauza lui Liviu Dragnea"

Intrebat duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, daca PSD inca mai este asociat cu imaginea lui Liviu Dragnea , Vasile Dancu a raspuns ca pentru partid "inca nu s-a terminat plata" de pe urma unor "inconsecvente" din trecut.CITESTE SI: VIDEO: Presedintele PNL Bucuresti a facut anuntul oficial. Companiile municipale care vor fi desfiintate de actuala administratie "Inca este asociat cu imaginea unor inconsecvente facute in perioada trecuta, nu neaparat toate datorandu-se lui Liviu Dragnea, dar unor oameni incompetenti adusi acolo, a unor masuri gen Ordonanta 13 si alte lucruri. Vom mai avea de platit pentru acest lucru. Inca nu s-a terminat plata, mai ales ca nu putem gresi. De cate ori gresim, cea mai mica greseala se asociaza cu o greseala mare din trecut. Deci, mai avem inca de lucru", a raspuns Vasile Dancu.El a precizat ca procentele PSD in ceea ceproveste intentia de vot vor creste pe masura ce partidul va integra tot mai mult zona de tineri, va aduce oameni noi."Consiliul National va avea oameni care nu sunt membri de partid: experti din societatea civila, simpatizanti de stanga, deci vom avea chiar functii pentru acesti oameni. (...) In opozitie iti vin oameni seriosi, in opozitie poti doar sa modernizezi in partid", a declarat Vasile Dancu duminica, in emisiunea Insider Politic difuzata de Prima Tv.