Dîncu, după ce Ciucă a anunțat că îşi depune mandatul: Vom consulta şi noi partidul şi vom găsi o soluţie

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a declarat, luni seară, că social-democraţii vor consulta partidul pentru a vedea dacă vor intra sau nu la guvernare alături de PNL, precizând că nu poate spune din start că vor să participe deoarece nu au fost invitaţi de nimeni.

Vasile Dîncu a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă PSD va face Guvern cu PNL şi a răspuns: ”Încă este mingea la preşedintele României şi la PNL. Ei sunt la bătaie în acest moment. Noi suntem circumspecţi în momentul ăsta, dar asta nu înseamnă că suntem negativişti”.

Dîncu crede că PNL va încerca prima dată să negocieze cu USR.

”Ne gândim că prima lor variantă pe care o vor alege în mod firesc, şi noi înţelegem de ce, vor încerca să readucă USR-ul, pe Dacian Cioloş, la masa negocierilor pentru a face împreună o majoritate. Dacă nu vor recurge la acest lucru, atunci noi aşteptăm să vedem ofertele pe care le vor face celelalte partide. Noi am fost flexibili încă de la început şi le-am cerut şi lor să nu mai pierdem timpul, să treacă peste acea soluţie cu Guvernul minoritar. Acum noi am propus program, puncte de program, am propus Guvern de tehnocraţi sau în ultima instanţa, dar nu am putut să discutăm acest lucru, nu l-am discutat niciodată serios, au fost doar discuţii individuale sau o participare a PSD eventual la o guvernare”.

Vasile Dîncu a precizat că PSD nu a fost invitat de nimeni să intre la guvernare, dar este dispus să caute o soluţie împreună cu PNL.

“Acesta nu este un lucru foarte simplu pentru că noi putem lua o decizie peste noapte, nici preşedintele, nici noi. Există multe incompatibilităţi care au fost chiar în această perioadă mi s-au părut că s-au multiplicat între PNL şi PSD. Ei au o hotărâre a unui for important - lipsa de colaborare cu PSD. Dacă va dispărea şi această piedică ultima statutară, vom consulta şi noi partidul în zilele acestea repede şi vom găsi o soluţie. Nu spunem din start că vrem să participăm pentru că nu ne-a invitat nimeni, nici înainte şi nici acum. Suntem deschişi să căutăm o soluţie împreună cu PNL şi celelalte partide, USR şi ceilalţi”, a transmis Vasile Dîncu.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD a mai afirmat că nu crede că social-democraţii vor merge cu o propunere de premier la consultările de la Palatul Cotroceni.

Ads