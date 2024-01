Profeția lui Dâncu în privința viitorului președinte al României

Preşedintele Consiliului Naţional Politic al PSD, Vasile Dîncu, a făcut o analiză a politicii, arătând că PSD nu a mai avut preşedinte al României de un sfert de secol şi că social-democraţii nu se pot resemna cu acest lucru. Dîncu a adăugat că i-ar plăcea să vadă o dreaptă puternică, deoarece atunci şi stânga ar fi mai puternică.

Întrebat la emisiunea Insider Politic difuzată, sâmbătă, la Prima TV, dacă PSD ar putea lua în calcul să cedeze PNL candidatul la alegerile prezidenţiale, Dîncu a răspuns că acest lucru ar fi greu de realizat.

”Ar fi foarte greu. Şi eu nu pot să mă închipui că aş vedea colegii mei acceptând acest lucru, pentru că există aproape un sfert de secol de când nu mai avem preşedinte şi nu ne putem resemna. Este o traumă, să zic aşa, electorală pentru PSD, faptul că nu am avut preşedinte, chiar dacă am avut premier, mai mulţi chiar, dacă am fost la guvern, am mai fost la guvernare. Dar dincolo de asta este o chestiune şi simbolică, dar şi o chestiune de putere. Până la urmă poţi să determini în sensul istoriei, dacă ai un preşedinte, sensul devenirii ţării tale. Altfel este destul de greu, altfel vei fi tot timpul într-o hibridare din asta politico-administrativă, care de regulă merge cu stop and go, în care te opreşti, iar o iei de la început”, a declarat Vasile Dîncu.

Dîncu crede că este puţin probabil ca Polul dreptei, format din USR şi PMP, să dea peste cap calculele electorale.

”Puţin probabil, dar este foarte greu să reuşească să facă un brand de dreapta, pentru că sunt partide diferite, sunt destul de slabe acolo. De regulă, suma nu creează un scor foarte mare, cel puţin, aşa cum se vede în sondaje, până acum. Nu mă aştept la o surpriză din partea acestui pol al dreptei, pentru că sunt oameni care au eşuat, de exemplu, în a îşi duce la capăt o promisiune. Lupta anticorupţie, de exemplu, pentru USR a ars, să zicem aşa, ca o lumânare care se stinge. Şi anticorupţia ca proiect politic cumva a pierdut din viteză după ce au fost ei la la guvernare. Orban, de asemenea, a fost la un moment dat premier şi se vede că nu a avut chiar aşa un un succes deosebit. Deci, până la urmă este o alternativă care încă nu se justifică, încă nu are un program care să o facă puternică, cel puţin până acum. Mi-ar plăcea să văd o alternativă de dreapta puternică, care are cu adevărat un program, pentru că atunci şi stânga ar fi mai puternică, s-ar mobiliza cu siguranţă, pentru că ai deja cu ce să te lupţi”, a declarat Vasile Dîncu.

Întrebat dacă se vor situa pe locul patru la alegerile europarlamentare cei din polul dreptei, Dîncu a explicat că ”nu au cum să treacă mai în faţă”.

”Sigur că nu au cum să treacă mai în faţă, după părerea mea, cel puţin până acum, deşi dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele alegeri, mai ales la cele prezidenţiale, am avut mereu surprize. Anul electoral ne-a adus lucruri pe care nu le puteam bănui cu un an înainte. Anul acesta însă, nu vom avea surpriză, cred eu, la locale şi la parlamentare. La prezidenţiale totul este posibil”, a spus Dîncu.

În ceea ce priveşte viitorul preşedinte al României, Vasile Dîncu a precizat că acesta va fi ”unul dintre cei pe care îi cunoaştem”.

”Cred că va fi unul dintre cei pe care îi cunoaştem, însă nu sunt sigur că va fi aşa, pentru că mereu a fost o surpriză. Ne aducem aminte, Traian Băsescu, în 2004, a venit după ce l-a înlocuit pe candidatul pe care îl credeam atunci că va merge. În continuare s-a întâmplat acelaşi lucru, Crin Antonescu era candidatul liberalilor şi până la urmă a venit Klaus Iohannis fără să ne fi aşteptat la asta, după o candidatură nereuşită la premier, cu ceva timp înainte. Adică am avut mereu surprize în ultima perioadă. Cu siguranţă că nu poţi să ai surprize absolute, chiar dacă astăzi alegerile sunt mai degrabă emoţionale şi surpriza este un fel de bătălia publicului împotriva puterii”, a declarat Dîncu.

Sociologul a mai spus că de multe ori se votează distructiv pentru a fragmenta puterea.

”De foarte multe ori se votează distructiv pentru a fragmenta mai degrabă puterea. Îmi aduc aminte că în 2000 ne minunam noi de ceea ce a spus un tânăr care l-a votat pe Vadim Tudor. A spus: l-am votat pentru că e diliu. Şi asta a rămas până la urmă. M-am uitat la ce s-a întâmplat în Argentina în ultima perioadă. Dacă ne gândim cum a fost votat Milei sau cum îl cheamă, printr-un medium a vorbit cu câinele şi câinele i-a spus că va fi preşedinte, a venit cu sora lui ca fiind principalul lui consilier şi a spus că ea va fi Prima Doamnă. Aceste lucruri arată că lumea s-a schimbat foarte tare şi că lumea electorală s-a schimbat foarte tare, că de fapt volatilitatea este principala regulă astăzi. Spuneam, m-am uitat într-un sondaj pe care l-a făcut un institut în decembrie, doar 48% dintre români au votat în ultimii 10 ani acelaşi partid. În rest, a fost o mişcare în care au votat trei partide în 10 ani. Deci şi o schimbare de la stânga la dreapta, majoră”, a declarat Vasile Dîncu.