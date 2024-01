Dîncu: fenomenul Şoşoacă este un fel de inconştient colectiv care vorbeşte/ Ea nu este nici putinistă, cu siguranţă, şi nici legionară

Sociologul Vasile Dîncu (PSD) a explicat că pe valul de neîncredere politică apar opţiunile extremiste, el referindu-se la ”fenomenul Şoşoacă” şi la liderul AUR, George Simion, despre care a spus că au o limită peste care nu vor putea trece.

”Sunt valuri de neîncredere în politică, dar de regulă poate să ne îngrijoreze acest lucru, pentru că în aceste situaţii vin valuri, să zicem, de opţiuni extremiste, de crize politice majore. Totuşi, încrederea este foarte importantă pentru sistemul politic. Până la urmă, democraţia nu funcţionează fără încredere în instituţie. Or astăzi trăim o depresie a neîncrederii cum nu s-a mai întâmplat niciodată şi asta pot să creeze fenomene extremiste. În al doilea rând, creează discontinuitate politică, pentru că oamenii nu mai au încredere. Apoi pe vot negativ nu poţi construi mare lucru dacă vin oameni care sunt votaţi numai pentru că fac o deconstrucţie a celor care au fost la putere. Deci există foarte multe argumente că trebuie să ne îngrijorăm pentru viitor”, a declarat Vasile Dîncu, la emisiunea Insider Politic difuzată sâmbătă la Prima TV.

Întrebat dacă pe acest val de ură ar putea fi avantajat un candidat cum ar fi George Simion, liderul AUR, dar şi Diana Şoşoacă, el a afirmat: ”Ar putea, dacă nu va exista o foarte bună înţelegere a mediului politic şi a competiţiei politice dinainte, adică, cum spuneau unii colegi de-ai dumneavoastră, jurnalişti, mai demult, gândire cu premeditare, atunci am putea să avem această situaţie. Deci nu trebuie să eliminăm această situaţie, pentru că în acest moment, de exemplu, fenomenul Şoşoacă, dacă luăm fenomenul Şoşoacă, este un fel de inconştient colectiv care vorbeşte. Deci Şoşoacă dă expresia unor gânduri pe care foarte mulţi oameni le au, dar şi le reprimă, că sunt gânduri mai anarhiste, de exemplu, sunt gânduri mai împotriva sistemului, care sunt unele legate de teoria conspiraţiei. În acest moment Şoşoacă, de exemplu, preia orice se poate prelua. Ea nu este nici putinistă, cu siguranţă, şi nici legionară sau aşa, chiar dacă şi-a pus ... ar vrea să valorifice tot. Îl imită pe Vadim Tudor, pe Corneliu Vadim Tudor, destul de bine. Am văzut că şi-a pus pe blog un citat din Căpitan, mai urmează să dea un citat din Mein Kampf şi atunci s-a terminat toată biblografia”.

Sociologul a spus că atât Şoşoacă, cât şi Simion au o limită peste care nu vor putea trece, aceasta fiind Uniunea Europeană şi NATO.

”Problema ei şi a lui Simion este că au o limită peste care nu trec. Am văzut că nu trec. Limita este Uniunea Europeană, apartenenţa la NATO. Ei, dar fără această nebunie nu pot să depăşească o anumită limită. Rămân în sistem, rămân în sistemul politic şi rămân la 20 şi ceva la sută. Un scor care nu-i ajută cu nimic. În principiu, ajută să stea în opoziţie, îi ajută să stea în opoziţie, ajută să fie o sperietoare pentru putere. Până la urmă, eu sunt adeptul echilibrului în politică. Eu cred că un sistem politic are nevoie din când în când şi de oameni care să aibă un discurs mai dur, mai tare, pentru că îi obligă şi pe ceilalţi să-şi aducă aminte de câteva teme esenţiale. Tema naţională şi a interesului naţional este o temă licită. Este o temă legitimă în politică, doar că trebuie tratată constructiv. Trebuie tratată de oameni care nu rămân la nivelul sloganului şi fac ceva pentru naţiunea lor şi pentru interesul naţional. Interesul naţional înseamnă să stabileşti priorităţi şi să mergi pe aceste priorităţi, să faci coaliţii în interesul acestor priorităţi şi să urmăreşti aceste teme. Aceasta este o formă de suveranism, până la urmă, de interes naţional. Or, câteodată, politica uită de temele importante şi atunci vin la competiţie unii care le aduc aminte. Sigur că aici trebuie să găsească soluţii cei care se află la putere la un moment dat”, a spus Dîncu.

Vasile Dîncu a adăugat că nimeni nu ar trebui să facă politică făcând competiţie cu AUR sau alţii asemenea.

”Nu trebuie să faci politică făcând competiţie cu AUR sau cu alţii. Ei au traseul lor, după părerea mea, sunt legitim în democraţie. Trebuie să-i tratezi ca atare, să-i tratezi cu respect, dar să fii atent că, dacă nu eşti atent la temele lor, s-ar putea ca temele lor să rodească în spaţiul public, poate fără soluţii şi minţile oamenilor şi tu să rămâi cu bunăvoinţa ta sau cu încercarea ta de a fi ba european, ba foarte civilizat în politică. Dar oamenii se conduc după emoţii şi acest tip de tribalism pe care îl fac în alegeri oamenii de astăzi trebuie să ţii cont şi tu, care eşti, să zicem, partid european sau partid din mainstream-ul politic”, a concluzionat Vasile Dîncu.