Un fost ministru al Apărării cere un CSAT mai puternic, cu experți civili și subcomitete tematice. Acum avem doar un "for cu valențe formale"

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 09:38
67 citiri
Vasile Dîncu cere modificarea CSAT FOTO Administrația Prezidențială

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu subliniază necesitatea unui CSAT puternic și modernizat, care să devină „centrul nervos” al guvernării strategice a României. El avertizează că, în contextul amenințărilor actuale – război la graniță, drone pe teritoriul țării, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare – securitatea nu mai înseamnă doar frontiere și tancuri.

Dîncu propune ca CSAT să includă experți civili, să integreze analize proprii, să acopere domenii precum energie, digital, sănătate și infrastructuri critice, și să funcționeze constant prin subcomitete tematice, cu transparență printr-un raport anual. Potrivit europarlamentarului, un CSAT modernizat nu înseamnă centralizare, ci responsabilitate și coordonare strategică.

”Astăzi, când avem un război la graniță, când cad drone pe teritoriul României, iar atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare ne lovesc zilnic, conștientizăm mai bine că securitatea nu mai înseamnă doar tancuri și frontiere. România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat. Nu doar un for cu valențe formale, ci de un organism care să devină centrul nervos al guvernării strategice”, scrie europarlamentarul PSD într-o postare pe Facebook.

Vasile Dîncu precizează că un CSAT modern trebuie să aibă un Secretariat Permanent care produce analize proprii, să includă noi domenii: energie, digital, sănătate, infrastructuri critice, să aducă la masă nu doar generali, ci și experți civili – sociologi, psihologi, ingineri, medici, cercetători, să lucreze prin subcomitete tematice, constant, nu doar ad-hoc, să integreze expertiza universităților, a cercetării și a mediului privat și să fie transparent, printr-un raport anual public.

”Un CSAT întărit nu înseamnă centralizare, ci responsabilitate și coordonare. Dacă rămâne formal, vom continua să fim vulnerabili. Dacă va fi modernizat, poate deveni creierul strategic al României”, apreciază social-democratul.

Vasile Dîncu a fost între 17 noiembrie 2015 și 4 ianuarie 2017 ministru al Administrației și dezvoltării regionale și vicepremier în guvernul Dacian Cioloș. Din 25 noiembrie 2021 până pe 24 octombrie 2022 a devenit ministrul Apărării Naționale în guvernul Nicolae Ciucă. Este sociolog și predă la Universitatea din București.

#vasile dincu, #CSAT, #experti, #modificare , #Stiri Vasile Dincu
