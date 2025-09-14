Avertismentul lui Vasile Dîncu, după ce România a accesat 16,6 miliarde din fondul SAFE: „Nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Și ele trebuie returnate”

Social-democratul Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării, atrage atenția asupra faptului că fondurile de 16,6 miliarde de euro pe care Uniunea Europeană le oferă României nu sunt „cadouri”, ci „împrumuturi” care trebuie returnate, notează Defense România.

"În ultimele două zile am fost inundați de declarații triumfaliste: România primește 16,6 miliarde de euro din noul program european SAFE. Politicienii au aplaudat, comentatorii au vorbit despre o victorie strategică. Dar în tot acest entuziasm s-a pierdut un adevăr simplu: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Și împrumuturile au o singură regulă: trebuie returnate”, a explicat Dîncu.

Fostul ministru a adăugat faptul că riscul de a pierde aceste miliarde promise este unul real, dacă planul pentru acești bani nu este bine făcut.

SAFE – Security Action for Europe cere Guvernului să prezinte până la 30 noiembrie 2025 un plan național de investiții în apărare. Planul trebuie să conțină ce vrem să cumpărăm, de unde, în ce ritm și cu ce garanții. Dacă documentul nu este credibil, Comisia poate să-l respingă. Asta înseamnă că există un risc real ca miliardele promise să rămână doar pe hârtie. Nu e suficientă voința politică. E nevoie de o administrație capabilă, de instituții dedicate, de coordonare între Ministerul Apărării, Ministerul Economiei și Finanțe. Dacă fiecare trage în altă direcție, dacă birocrația blochează deciziile, pierdem banii”, a spus acesta.

Ads

Vasile Dîncu a atras atenția asupra faptului că acești bani nu ne lasă libertatea de a alege de unde cumpărăm, iar banii trebuie cheltuiți în industria de apărare europeană, fără a putea continua contractele cu SUA sau Israel, de unde cumpăram arme până acum.

„Opt state membre, printre care Germania, Olanda și Suedia, au refuzat SAFE. Motivul? Se pot împrumuta singure, mai ieftin, pe piețele internaționale. Totuși, aceste state participă la achizițiile comune, pentru a-și susține industriile. România, însă, nu are acest lux. Suntem obligați să apelăm la SAFE pentru a putea moderniza armata și salva industria de apărare. Dar tocmai de aceea presiunea e mai mare: dacă ratăm, nu avem plan B”, a mai spus Dîncu.

Acesta a subliniat că pericolul nu este doar „fiscal”, ci de imagine, iar dacă România eșuează în a gestiona corect fondurile, mesajul pentru Bruxelles este unul „devastator”.

„Privită cu luciditate, SAFE e și o șansă rară. Industria noastră militară, de la Uzina Mecanică Cugir până la Aerostar Bacău și IAR Brașov, are nevoie disperată de capital și modernizare. SAFE poate oferi exact asta – linii de producție noi, parteneriate cu giganți europeni, exporturi către piața comună”, a mai declarat fostul ministru.

Ads