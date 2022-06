Vasile Dîncu, la Miercurea-Ciuc: „Respectăm minoritatea şi vrem ca şi noi şi simbolurile noastre să fim respectaţi” VIDEO

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat, duminică seara, 26 iunie, la Miercurea-Ciuc, în contextul participării la manifestarea dedicată Zilei Drapelului Naţional, că tricolorul nu jigneşte şi nu separă, ci ar trebui să unească, punctând că este nevoie de respect reciproc în relaţia dintre minoritate şi majoritate.

El a subliniat că nu a venit la Miercurea-Ciuc să enerveze pe cineva şi nici să participe la o sărbătoare "ostentativă", ci să ia parte la o sărbătoare de suflet simţită mult mai puternic de românii din zonă, arătând că, uneori, se uită faptul că există pe teritoriul ţării oameni care luptă pentru a fi români.

"Nu am venit aici să enervăm pe nimeni, nu am venit aici să facem o sărbătoate ostentativă. Este pur şi simplu o sărbătoare de suflet şi ştiu că pentru dumneavoastră, cei de aici, este mult mai puternic simţită, pentru că sentimentul patriotic este mult mai bine simţit aici decât la Bucureşti sau în alte locuri, acolo unde românii sunt majoritari. Sunt bucuros să împărtăşesc această bucurie cu dumneavoastră şi să simt aceasta ca pe o energie pe care să o pot duce mai departe la Guvernul României şi să ne aducem aminte, încă o dată, pentru că uităm din când în când, că există pe teritoriul României oameni care au nevoie de a lupta pentru a fi români", a declarat Vasile Dîncu.

Acesta şi-a exprimat convingerea că în România se respectă toate drepturile cetăţenilor, "indiferent de etnie, indiferent de preferinţe de altă natură" şi a pledat pentru respect reciproc.

"Vreau să vă spun că tricolorul nostru nu jigneşte pe nimeni, nu separă. Tricolorul nostru poate să adune, este un simbol puternic care ne poate aduna pe toţi împreună. Şi m-aş bucura ca în secolul XXI să ştim să ne respectăm mai bine unii pe alţii. Atâta timp cât noi respectăm minorităţile, mă aştept ca şi minorităţile să respecte majoritatea", a spus ministrul Apărării.

Ideea a fost reluată, ulterior, şi într-o declaraţie de presă, după ce instalaţia de sonorizare s-a defectat şi cea mai mare parte din discursul ministrului nu a fost auzită de persoanele venite în număr mare să participe la manifestare.

"Ceea ce am transmis aici este că statul român respectă minoritatea maghiară, dar, în acelaşi timp, cerem respect pentru simbolurile noastre cele mai importante. Cerem un lucru minim: acela de reciprocitate. Respectăm minoritatea şi vrem ca şi noi să fim respectaţi şi simbolurile noastre să fie respectate", a spus Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării a punctat faptul că a venit în Harghita cu un mesaj pozitiv legat de sărbătoare, "care poate să adune oamenii împreună", reiterând faptul că "drapelul nu cere să fie iubit de toată lumea", ci doar să fie respectat.

"Am venit aici cu un mesaj pozitiv, un mesaj legat de sărbătoare. Sărbătoarea nu separă, sărbătoarea poate să adune oamenii. La bucurie oamenii se adună cel mai bine şi chiar dacă este percepută aici doar ca o sărbătoare a românilor, am spus şi aici, drapelul nu cere să fie iubit de toată lumea, este un semn al suveranităţii statului pe orice centimetru pătrat de teritoriu. Şi atât, să fie respectat, asta este. În rest, nu intră în competiţie cu simbolurile locale. Pot exista identităţi locale puternice, pot să existe simboluri locale pe care oamenii le venerează. Este, sigur, o formă a libertăţii pe care în secolul XXI ne-o permitem", a spus Vasile Dîncu.

Acesta a vorbit şi de trauma pe care o simt atât românii, cât şi maghiarii din zonă şi a amintit de educaţia naţională pozitivă pe care România o doreşte, cea bazată pe respectul pentru ceilalţi.

"Maghiarii resimt o traumă care este una istorică, indusă, nostalgia unor imperii demult moarte şi românii, sigur, se simt aici dezavantajaţi pentru că nu au reprezentanţi în administraţie, pentru că uneori sunt agresate simbolurile lor şi acesta, după părerea mea, în secolul XXI, este un lucru care nu este normal. (...) Sigur, suntem în situaţia în care vin politicieni din Ungaria în România şi se joacă cu simbolurile noastre sau ale Ungariei. După părerea mea, nu este un semn de prea mare maturitate, fiecare îşi asumă cultural cum vrea să-şi facă educaţia naţională. Noi vrem o educaţie naţională pozitivă în care respectul pentru celălalt este o condiţie a respectului pentru sine. Nu putem să creştem copii în ură faţă de minorităţi sau faţă de majorităţi, pentru că ura este neproductivă sau să spunem cum spune un proverb că 'dacă semeni vânt, culegi furtună'. Noi încercăm o educaţie patriotică pozitivă, inclusivă. Visez şi eu la momentul în care o să sărbătorim 1 Decembrie şi 15 martie împreună, de exemplu, cu maghiarii, nu cred că sunt lucruri care să ne separe doar pentru că istoria a vrut să schimbe frontiere sau să nască altfel naţiuni sau imperii artificiale. Noi, românii, suntem în general relaxaţi, poate câteodată prea relaxaţi în această problemă, dar asta nu înseamnă că Guvernul nostru nu merge mai departe să sprijine în mod tolerant minorităţile", a mai spus ministrul Apărării.

Vasile Dîncu şi-a exprimat bucuria că a fost prezent duminică în patru localităţi din Harghita (Gălăuţaş, Corbu, Tulgheş şi Miercurea-Ciuc) şi că a adus un mesaj de încurajare pentru românii din zonă.

"Eu sunt foarte bucuros că am venit aici să dau şi un semn de încurajare pentru românii de aici. Eu cred că sunt situaţii în care noi, de la Bucureşti sau din alte părţi ale ţării, uităm de aceste populaţii că au nevoie, câteodată, măcar de un mesaj, măcar de o prezenţă, de o simbol că nu au fost uitaţi şi că ne preocupăm ca drepturile lor să fie respectate. Am adus astăzi acest semn şi mă bucur că am primit un răspuns pe măsură, adică un răspuns pe care îl aşteptam. Oamenii au venit la aceste sărbători cu emoţie, îmbrăcaţi în costume naţionale, şi-au adus copii, ceva mai frumos nu există", a conchis Vasile Dîncu.

Manifestarea care a avut loc la monumentul Ostaşului Necunoscut din centrul oraşului a cuprins sfinţirea tricolorului naţional şi ridicarea sa pe catarg, precum şi defilarea Gărzii de Onoare.

La finalul evenimentului, ministrul Apărării a oferit o insignă cu tricolorul naţional unui copil al unui militar, iar el a primit, la rândul său, de la Alexandra Ţifrea, coordonatoarea Grupului Şezătoare la Miercurea-Ciuc, însemne cusute în culorile tricolorului.

