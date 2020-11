A murit Vasile Gherasim, fost primar PSD al Sectorului 1 si consilier in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei

Primar in mandatul 2000-2004

Consilier la Curtea de Conturi

"Cu profunda tristete am primit vestea plecarii dintre noi a colegului nostru, Vasile Gherasim, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei. Prieten, coleg, conducator de departament, cu totii am pierdut in primul rand un OM, un exemplu de profesionalism, putere de munca si abnegatie in slujba binelui comun. Vasile Gherasim s-a nascut in 27 ianuarie 1950, in localitatea Moinesti, judetul Bacau. Licentiat in drept si sociologie, doctor in sociologie urbana, Vasile Gherasim a desfasurat pe parcursul carierei sale o intensa activitate in administratia publica centrala si locala a statului roman", se precizeaza intr-un comunicat al Curtii de Conturi a Romaniei.Vasile Gherasim a fost ales in anul 2000 primar al Sectorului 1 al Capitalei, iar la finalul mandatului, in anul 2004, a fost numit secretar de stat in Ministerul de Interne si Administratiei Publice, functie pe care a exercitat-o pana in anul urmator.In anul 2005 a primit din partea Presedintelui Romaniei Ordinul "Serviciul Credincios" in grad de "Cavaler". In urmatorii trei ani a condus o firma in mediul privat pentru ca, incepand cu anul 2008, sa revina in sfera administratiei publice, in pozitia de consilier in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti. La sfarsitul aceluiasi an este ales deputat, iar pe parcursul legislaturii 2008-2012 isi desfasoara activitatea in Parlamentul Romaniei.Dupa incheierea mandatului ramane in forul Legislativ in calitate de consilier parlamentar, iar intre anii 2015-2017 ocupa pozitia de consilier al Primarului General al Capitalei.In acelasi an, in data de 7 noiembrie, prin Hotararea Parlamentului nr. 94/2017, Vasile Gherasim este numit in functia de consilier de conturi. Desemnat de Plenul Curtii de Conturi a Romaniei la conducerea Departamentul VII, Vasile Gherasim a coordonat, cu echilibru si tact, o gama complexa de activitati cu specific juridic care presupun asistenta si consultanta acordata structurilor de specialitate, precum si reprezentarea institutiei in instantele judecatoresti."In memoria colegilor si a institutiei, Vasile Gherasim va ramane pentru totdeauna un reper de daruire si profesionalism, un exemplu de noblete si de bunatate sufleteasca. A contribuit prin experienta si expertiza lui la dezvoltarea institutionala a Curtii de Conturi a Romaniei, avand permanent ca deziderat prestigiul institutiei pe care a slujit-o. Dumnezeu sa-l odihneasca!", transmite conducerea Curtii de Conturi a Romaniei.