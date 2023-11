Un deputat PSD ataca dur ambasadorii SUA: Lipitori de afise, vorbesc si abia apoi gandesc

Deputatul PSD de Iasi, Vasile Mocanu, s-a apucat sa critice Statele Unite lansand un atac furibund la adresa ambasadorilor americani pe care ii numeste "lipitori de afise" care "vorbesc si abia apoi gandesc".

Deputatul PSD sustine ca diplomatia nu este punctul forte al Statelor Unite, scrie Evenimentul Zilei. Politicianul isi argumenteaza afirmatia aratand spre ambasadorii americani din ultimii 25 de ani despre care spune ca nu sunt diplomati de cariera ci sunt persoane recompensate pentru activitatea lor in campania electorala.

"Au reusit lucruri marete, de la cucerirea adancurilor la cucerirea spatiului, insa anumite lucruri n-au putut tine pasul cu avantul economic. De exemplu, desi au avut si mari nume in diplomatie, aceasta nu a fost punctul forte al Statelor Unite. Este suficient sa ne aducem aminte, doar in ultimii 25 de ani, ce ambasadori americani au fost la post in Bucuresti si vom vedea ca nu s-au inghesuit prea multi diplomati de cariera, ci mai degraba varianta americana mai elevata a 'lipitorilor de afise' din Romania. Adica, oameni care au contribuit, financiar sau altfel, la campaniile prezidentiale, au primit cate-o sinecura in fruntea ambasadei Unchiului Sam", a declarat Vasile Mocanu.

Ads

Deputatul PSD l-a atacat direct si pe fostul ambasador al SUA Mark Gitenstein despre care spune ca "nu stia ce-i cu el la ambasada".

"De exemplu, un ins care nu stia ce-i cu el pe la ambasada SUA in Romania a fost domnul Gitenstein, care venea din zona lobby-ului american, nu din arealul diplomatilor de cariera. A devenit un fan al lui Basescu si s-a imixtionat in favoarea acestuia in politica romaneasca de cate ori a avut prilejul, nu rareori incalcand toate uzantele diplomatice. Pentru meritele sale deosebite, acum conduce Fondul Proprietatea", a afirmat Mocanu.

Politicianul sustine ca parteneriatul Romania-Statele Unite se bazeaza pe nevoia americanilor de a avea "carne de tun prin diferite razboaie".

"Cred, totusi, ca marea natiune americana, daca tot ne considera parteneri buni de a fi carne de tun prin diversele lor razboaie, ar putea macar sa ne arate un respect minimal, trimitand la post, la ambasada care reprezinta SUA pe pamant romanesc, macar niste diplomati de cariera, care nu intai vorbesc si apoi gandesc", a mai acuzat Vasile Mocanu.