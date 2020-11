Omul de incredere al baronului PSD Ionel Arsene, numit secretar de stat in Guvernul Orban. Cine e traseistul care a fost la PDL, PSD si Pro Romania

Sursa: Adeverinta CNSAS

Vasile Panait a aparut in interceptarile dintr-un dosar de trafic de influenta, instrumentat de DNA , in care Ionel Arsene a fost retinut si acuzat de procurori ca, in 2013, in calitate de deputat si presedinte al Organizatiei Judetene Neamt a PSD, a primit de la Gheorghe Stefan , fostul primar al orasului Piatra-Neamt (martor in dosar), suma de 100.000 euro.Banii ar fi reprezentat, conform procurorilor, plata "pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane () care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.Banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari."Una dintre interceptari, considerata de judecatori ca avand "o insemnatate probatorie ridicata", il are in centru pe Vasile Panaite , la acel moment prefect al judetului Neamt.Acesta era folosit de Arsene drept intermediar in discutiile pe care le avea cu Stefan, cel din urma fiind nemultumit ca a dat banii, iar situatia lui Tarata nu se rezolvase.Cu privire la... asta... (n.n. neinteligibil)... Fanica... (n.n. neinteligibil)... clar ca vrea mai devreme sa vorbeasca....sa stiu ce sa-i zic ca sa scap de el...Am inteles...... bai ma duc la el: hai ca ti-o rezolva...cum sa-i zic?... Lu p*** asta ce-i zic?N-am ce sa...Sa-si vada de treaba lui!...Spune-i asa...ca eu n-am nici o datorie la el...Da.... io.Da......ce-o fost o... asa...Si...s-o-nchis......si io si el o pierdut...amandoi......a, deci amandoi ati pierdut si sanatate ba frate, asta e...Ca sa-l execute cineva pe ala, pe Culita...Vasile Panaite: Am inteles!...si p*** mea, acum ce fac?...Eu iau pe mine...si ce....am pierdut... insa, asa cum i-am transmis...C-o rezolvi...corect, am inteles...astea sa fie cuvintele. Deci eu asa o sa fie cuvintele spun: Ba, omul uite-asa s-o...Sa nu mai vorbeasca...Exact!...ca daca vorbeste, ma pun de capul lui...nu-l mai ajut cu nimic..."In acest dosar, trimis in instanta in februarie 2018, Panaite a avut calitatea de martor. Urmatorul termen al procesului, care se judeca la Tribunalul Bacau, este programat pe 26 noiembrie. "Nu am ce comenta, este o actiune pe rol", a declarat Panaite despre prezenta sa in acest dosar.Vasile Panaite a fost ales anul acesta in functia de consilier local din partea PNL. A candidat si pe lista de consilieri judeteni, pe loc eligibil, dar a renuntat la mandat . Panaite a intrat in PNL in august 2019, dupa cateva luni in Pro Romania"Am fost intotdeauna un om de dreapta", declara el la momentul adeziunii la PNL.Anterior, Panaite a fost primar PSD intr-o comuna din judet, apoi prefect de Neamt sprijinit de PSD si ArsenePanaite a fost primar si ca membru PDL , candidat la parlamentare in 2008 din partea acestui partid, avand o relatie apropiata cu primarul de atunci din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan."Nu poate fi vorba de traseism la mine, eu tot timpul am fost de dreapta, cu exceptia unei scurte perioade in care am fost sprijinit de PSD pentru Prefectura. Pro Romania? A fost doar un agrement pentru o perioada scurta", a afirmat Panaite, fara a mentiona si mandatul de primar PSD de pe listele din 2016.In calitate de candidat la parlamentarele din 2008, actualul secretar de stat a fost verificat de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii care a descoperit ca, in iulie 1989, pe cand era licean, Panaite a semnat Angajament, cu numele conspirativ de colaborator "Eduard/Edmond", scopul fiind "incadrarea informativa a liceului de chimie din Piatra Neamt".A primit verdict de necolaborare deoarece a furnizat o singura nota informativa, cu referire la "practica de productie efectuata de elevii liceului". (Adeverinta nr. 5068/28.11.2008).CITESTE SI: Ionel Arsene sustine ca tragedia de la Neamt n-ar trebui folosita in interes politic sau electoral. Spitalul groazei este in subordinea Consiliului Judetean Neamt