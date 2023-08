Vasile Puscas implineste 58 de ani

Vasile Puscas s-a nascut la 8 iulie 1952, in satul Surduc din judetul Salaj.

In 1976 a obtinut licenta in istorie la "Universitatea Babes - Bolyai" din Cluj-Napoca, iar in anul 1991 a obtinut titlul de Doctor in istorie la aceeasi universitate.

El este diplomatul roman care a negociat, la Washington DC (1992-1994), reacordarea acestui privilegiu comercial pentru Romania, intr-o perioada in care aceasta tara era considerata instabila din punct de vedere democratic. In perioada decembrie 2000-decembrie 2004, Vasile Puscas a fost Ministru Delegat in guvernul Adrian Nastase, Negociator Sef al Romaniei cu Uniunea Europeana.

Sub coordonarea sa, Delegatia Nationala de Negociere pentru Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a incheiat toate capitolele de negociere pana in 17 decembrie 2004, la Consiliul European de la Bruxelles. Pe baza rezultatelor negocierilor de aderare conduse de echipa lui Vasile Puscas, presedintele Traian Basescu si primul ministru Calin Anton Popescu Tariceanu au semnat, in 25 aprilie 2005, Tratatul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

Vasile Puscas este membru al Partidului Social Democrat din Romania. Este casatorit si are un copil.

