Turcu: Nu s-a pus niciodata problema aducerii lui Coman la Dinamo!

Actionarul lui Dinamo, Vasile Turcu, spune ca nu se pune problema ca Dani Coman sa ajunga in Stefan cel Mare din Iarna.

Turcu sustine ca Bogdan Lobont nu se va desparti de "caini" si ca postul de portar este bine acoperit la echipa.

"Dani Coman este un portar valoros, dar, in momentul de fata, Dinamo are doi goalkeeperi de clasa, Lobont si Dolha, deci nu se pune problema aducerii unui alt portar. Lobont nu are in momentul de fata nicio oferta. Imi pare rau pentru situatia in care se afla Dani. E un profesionist adevarat si un baiat sufletist, dar nu a existat nicio discutie privind o posibila venire a sa la Dinamo", a declarat Vasile Turcu pentru prosport.ro

Actionarul din Stefan cel Mare a infirmat astfel zvonurile in legatura cu posibila venire a portarului rapidist la Dinamo.