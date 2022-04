Cum a ajuns Dancila sa dea un pranz in Sala Tronului, unde a fost depus trupul regelui Mihai anul trecut. Cat costa inchirierea

Premierul Viorica Dancila a organizat, saptamana aceasta, un pranz de lucru in Sala Tronului din Palatul Regal, loc in care a fost asezat, anul trecut, catafalcul regelui Mihai.

La eveniment au participat mai multi oficiali romani si europeni, printre care si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

De altfel, pe site-ul Guvernului, figureaza in agenda publica a zilei de miercuri, 21 noiembrie, "pranz de lucru oferit de premierul Viorica Dancila in onoarea presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani", care a avut loc la 12:15.

Citeste si Oficialii europeni au explicat liderilor de la Bucuresti ce inseamna presedintia UE. Dancila a zis ca e un examen, Dragnea a cerut tratament egal

Decizia de a tine aici un "pranz de lucru" este cel putin bizara in contextul in care Palatul Regal are o sala special proiectata pentru astfel de evenimente, potrivit Digi24.

Aceasta este Sufrageria Regala, localizata sub Sala Tronului, aceasta din urma incapere a fost cea in care in 2017 zeci de mii de romani au adus un ultim omagiu regelui Mihai I.

Conform sursei citate, inchirierea Salii Tronului costa 45.000 de lei pe zi, insa Guvernul nu a achitat niciun leu pentru a desfasura aici dineul.

"Pretul asta a fost pus tocmai in ideea ca sa stabilim o oarecare restrictie in folosirea acestui spatiu. In cazul de ieri folosirea salii a fost facuta la solicitarea Secretariatului Guvernului, o cerere pe care fostul ministru al Culturii a aprobat-o pentru folosirea gratuita", a explicat Liviu Constantinescu, directorul Muzeului National de Arta al Romaniei, pentru sursa citata.

Reprezentantii Casei Regale nu au comentat pana acum acest subiect.

