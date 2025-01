Dancila ii cere lui Iohannis "sa abandoneze jocurile politice": Guvernul trebuie sa fie lasat sa lucreze

Premierul Viorica Dancila sustine ca prin respingerea Olgutei Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltarii presedintele Klaus Iohannis arata ca nu ii pasa ca pune in pericol investitiile.

Totodata, Dancila sustine ca argumentele folosite de Iohannis sunt necredibile si i-a cerut "sa abandoneze jocurile politice".

"Avem stabilite resurse bugetare pentru a impulsiona investitiile de care romanii au nevoie. Comunitatile locale au nevoie de acest sprijin. Ministerul Dezvoltarii are nevoie mai ales in aceasta perioada de un ministru titular, dedicat, cu experienta.

Tocmai de aceea am nominalizat-o pe Olguta Vasilescu. Lia Olguta Vasilescu este ministrul care a gestionat cu succes Legea salarizarii unitare si Legea pensiilor. De aceea argumentele folosite de Klaus Iohannis sunt necredibile.

Am dat dovada de toata deschiderea si de multa rabdare la adresa presedintelui. El a raspuns doar prin atacuri. Este regetabil ca vrea sa impiedice investitiile. Ii solicit sa abandoneze jocurile politice. Romanii sunt mai importanti decat jocurile politice. Conflictul acesta nu ajuta economia si nu aduce nimic bun in viata romanilor. Guvernul trebuie sa fie lasat sa lucreze", a spus Dancila la inceputul sedintei de Guvern.

Si miercuri seara premierul a reactionat la refuzul lui Iohannis, afirmand ca in coalitia PSD-ALDE este "o stare de iritare" fata de respingerea de catre seful statului a numirii Olgutei Vasilescu in functia de ministru al Dezvoltarii si ca se va lua o decizie curand in legatura cu reactia fata de aceasta situatie.

Iohannis: Olguta Vasilescu nu are pregatire, face declaratii controversate, presiuni asupra justitiei

Amintim ca presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi o scrisoare premierului Viorica Dancila in care ii explica motivele pentru care nu accepta ca Lia Olguta Vasilescu sa ocupe functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale.

Printre acestea se numara: nepregatirea, declaratiile controversate, presiunile asupra justitiei.

Seful statului a amintit in scrisoare si de modul in care, ca ministru al Muncii, Vasilescu a construit si adoptat Legea Salarizarii, care a creat haos in sistemul public. Asta desi Dancila lauda felul in care Olguta Vasilescu a gestionat act normativ.

"Totodata, nu se poate ignora faptul ca, in calitate de ministru al muncii si justitiei sociale, doamna Lia-Olguta Vasilescu a promovat un cadru lipsit de transparenta in relatia cu societatea civila si in procesul de dialog social, fara consultarea actorilor implicati.

Or, realizarea si asigurarea unui dialog autentic, prin implicarea partenerilor din administratia publica, mediul academic si societatea civila, alaturi de pregatirea si experienta profesionala sunt esentiale pentru exercitarea acestei functii de demnitate publica", mai motiveaza Iohannis.

Miercuri seara Dancila anuntase ca l-a sunat marti, inainte de a pleca la Bruxelles, pe Klaus Iohannis, solicitandu-i un raspuns cu privire la numirile de la Transporturi si Dezvoltare, iar presedintele i-a promis ca va da unul in zilele urmatoare.

Presedintele a respins in mod repetat propunerile de la Dezvoltare si Transporturi, Mircea Draghici si Olguta Vasilescu, iar premierul a retrimis de fiecare data aceleasi nume.

La inceputul saptamanii, vicepresedintele PSD Florin Iordache a afirmat, ca ar putea fi adoptata o ordonanta de urgenta care sa il oblige pe presedinte sa raspunda intr-un anumit termen privind numirea ministrilor propusi de catre premier.

