Dancila, in cartea-interviu "Partea ei de adevar": "Ciolacu a vandut partidul de cand a votat Guvernul Orban. Stanescu este las"

Dancila: Marcel Ciolacu si Paul Stanescu au vrut sa preia sefia partidului

"Eu nu am vrut sa conduc partidul singura. Daca ar fi fost asa, nu as fi numit lideri in functii importante. Nu l-as fi adus pe Paul Stanescu din nou presedinte executiv . (...) Ei erau in genunchi in fata lui Dragnea si Viorica Dancila i-a ridicat in picioare. Da, Liviu Dragnea a facut rau partidului, dar si actuala conducere pericliteaza partidul prin modul duplicitar de a actiona", afirma Viorica Dancila in cartea-interviu intitulata "Partea ei de adevar", potrivit unui fragment prezentat pe pagina de Facebook a Insider Politic.Fostul premier il numeste las pe Paul Stanescu, despre care afirma ca a fost unul dintre cei mai apropiati oameni ai lui Liviu Dragnea . "Paul Stanescu este unul dintre acesti lasi. Stanescu a fost unul dintre cei mai apropiati oameni ai lui Liviu Dragnea", spune Dancila.Ea il acuza pe actualul lider PSD Marcel Ciolacu ca a vandut partidul de cand a votat Guvernul Orban."Ciolacu a vandut partidul de cand a votat guvernul Orban si a jucat acel teatru . Macar daca o facea inteligent!", sustine fostul premier. Fostul premier Viorica Dancila a anuntat in 18 ianuarie ca va lansa o carte-interviu, deoarece sunt lucruri care trebuie spuse, intrucat " PSD nu se poate recladi decat pe adevar si pe analiza obiectiva a problemelor trecutului"."Am vorbit despre multe dintre provocarile perioadei in care am fost prim-ministru, inclusiv despre relatia cu Liviu Dragnea, dar si despre campaniile electorale din 2019 si colaborarea cu cei care astazi conduc PSD. Am fost si raman social-democrata si un om de echipa , iar acesta e motivul principal pentru care am amanat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorala. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindca PSD nu se poate recladi decat pe adevar si pe analiza obiectiva a problemelor trecutului. Revin cu detalii, urmeaza momente interesante", a scris Viorica Dancila pe Facebook.In urma cu o saptamana, intr-o emisiune, Dancila a afirmat ca Marcel Ciolacu, Paul Stanescu au vrut sa preia sefia partidului si au procedat la fel ca Liviu Dragnea pe care il acuzau ca a dat jos doua guverne. In opinia sa, a fost o tradare a PSD la motiunea de cenzura impotriva Guvernului pe care il conducea."Categoric da. Eu nu pot sa acuz nici PNL , nici USR , nici Presedintele Romaniei, pentru ca tradarea a fost in PSD. Inainte am avut toate asigurarile de la Marcel Ciolacu ca motiunea nu va trece. Ba chiar am un tabel pe telefon cu calculele facute de Marcel Ciolacu ca vom aveam minimum 241 de voturi si motiunea nu va trece. Cu o zi inainte, mi-a garantat cu acest tabel ca motiunea nu va trece. Am discutat cu liderul grupului PSD din Senat , mi-a garantat ca nu exista nicio fisura, ca nu exista nicio problema legata de motiune In timpul motiunii mi-am dat seama ca am fost tradata din PSD. pe langa Marcel Ciolacu a dirijat totul, alaturi de Alfred Simonis. Categoric da, au fost indemnati sa voteze motiunea. Paul Stanescu exact cu o zi inainte de motiunea de cenzura i-a spus unui deputat de Olt ca nu se va mai regasi pe liste. (...) Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Dragos Benea de la Bacau, Marian Oprisan , oameni care au venit la mine dupa motiunea de cenzura si mi-au cerut sa imi dau demisia, pentru ca un grup de persoane sa conduca partidul", a declarat Viorica Dancila, intrebata daca, in opinia ei, a fost o tradare a PSD la motiunea de cenzura impotriva Guvernului pe care il conducea.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a respins atunci acuzatiile si a afirmat ca "oricata frustrare ai avea, oricata suparare ai avea nu poti sa inventezi alta matematica decat cea existenta". Ciolacu afirma ca voturile de la motiune erau cele pe are le mai avea PSD in Parlament in acel moment, pe fondul unei emotii colective, legate de faptul ca presedintele Klaus Iohannis castigase alegerile cu peste 60 de procente. "Cunosc alt adevar", a precizat Ciolacu, referindu-se la declaratiile Vioricai Dancila.