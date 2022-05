Moartea unui bulibasa - o poveste cu eroii neamului si un razboi local in care au intrat Guvernul si Biserica (Foto & Video)

"Strofa asta se canta de la rudite, in amintirea la regele! Rudi, regele Romaniei!".

Rudolf Varga, un rrom din Gilau autointitulat "Bulibasa Tiganilor", a murit la inceputul acestui an si a fost condus, miercuri, pe ultimul drum de familie si prieteni. Un moment trist, dar inevitabil in viata fiecarui om.

Insa in cazul de fata nu este nimic comun si banal, pentru ca povestea ultimului drum al bulibasei poate fi cu usurinta subiectul unui film "cu de toate". Avem lupte de clan, razboi cu autoritatile si comunitatea, si chiar si pe Viorica Dancila in rol secundar.

Povestea autoincoronatului rege

Sa incepem cu "regele". Rudolf Varga a fost arestat de mai multe ori pe vremea comunistilor pentru ca facea comert cu aur. Dupa '89, el a dat in judecata BNR pentru a-si recupera 13,4 kg de aur. Instanta i-a admis drepturile pentru 8 kg, aminteste Adevarul.

Averea i-a crescut, fapt ce poate fi usor identificat de catre oricine ii numara turnuletele de la cele doua palate construite unul langa altul in localitatea clujeana Gilau. Sursa citata scrie ca "turnuletele gemene ale bulibasei" au 32 de camere, sauna, jacuzzi, dar si un altar unde Rudolf Varga obisnuia sa se roage.

Pe 3 ianuarie, la varsta de 77 de ani, Rudi Varga a murit in urma unui infarct.

Foto: Facebook/Alex Varga

Ascensiunea in politica, de-a dreapta lui Tariceanu

Fiica sa este Dana Rozalia Varga. A terminat facultatea la 40 de ani, cu licenta in stiinte politice. In acelasi an, a absolvit si cursurile de politica externa si diplomatie ale Institutului Diplomatic Roman.

N-a ratat nici diploma de la Colegiul National de Aparare si are chiar si patalama de la "Academia de Coaching Loredana Latis", fiind abilitata sa ii indrume pe calea dezvoltarii personale pe "politicieni, bloggeri, scriitori si alte persoane publice", dupa cum a scris in CV.

Daca inceputul carierei politice a fost in partide si organizatii de rromi, ea a devenit o apropiata a lui Calin Popescu Tariceanu, fiind si vicepresedintele femeilor PNL din Cluj la un moment dat. Apoi i-a fost chiar secretar personal la Guvern lui Tariceanu, in perioada in care acesta a fost premier.

A consiliat-o la cabinetul de europarlamentar din tara si pe Norica Nicolai, dar pentru scurt timp, pentru ca avea sa se intoarca in Guvern pe post de consilier in MAI (2012-2013) si mai apoi la Ministerul Dezvoltarii si Turismului (2013).

Pentru o alta scurta perioada revine la cabinetul Noricai Nicolai, pentru ca, apoi, premierul Victor Ponta sa o aduca iar in Guvern pe functia de la consilier de stat pentru problematica rroma. Vremea tehnocratilor a echivalat, probabil, cu un an sabatic pentru Varga, ea netrecandu-si nimic in CV pana in 2017 cand Mihai Tudose a adus-o la Palatul Victoria pe aceeasi functie si acolo o gasim si astazi.

Foarte activa la evenimentele partidului, Varga a fost in prima linie in iarna anului trecut, la protestul cu portocale de la Palatul Cotroceni, dar si la mitingul PSD din 9 iunie impotriva "statului paralel". A imortalizat emotia momentului cu o multime de fotografii pe care le-a postat pe pagina sa de Facebook.

Foto: Facebook/Dana Varga

Asa se face ca in prima linie a coroanelor depuse la catafalcul bulibasei a putut fi zarita una pe care scria "Regrete profunde. Viorica Dancila - prim ministru".

Sustinerea premierului i-a dat curaj probabil Danei Varga, care a inceput un adevarat razboi cu autoritatile locale si comunitatea, incalcand deciziile legale ale Consiliului Local pentru a-si inmormanta tatal in Cimitirul Eroilor. Astfel s-a ajuns ca Guvernul Romaniei sa fie lipit de un ditamai scandalul, pentru ca de aici intervine partea de actiune a povestii noastre.

"Eu il inmormantez pe tata unde vreau eu"

Din pozitia de secretar de stat, Varga a ignorat si incalcat o decizie a Consiliului Local Gilau. Intai a cerut aprobare pentru a-si inmormanta tatal intr-o zona din cimitir inchisa, in apropiere de Monumentul Eroilor. Consiliul s-a intrunit, dar votul i-a fost nefavorabil.

"Spre surprinderea mea, una dintre fetele domnului Varga, Dana, a zis ca nu o intereseaza ce am votat noi acolo: 'Eu il inmormantez pe tata unde vreau eu', mi-a transmis.

Am intrebat ce putem face sa oprim lucrarea, sa nu fie inmormantat acolo domnul Varga, nu sa ma judec eu dupa aia cu ei. Spre surprinderea mea, nu s-a putut gasi un articol de lege prin care sa putem sa le interzicem sa sape groapa acolo unde doresc ei. Scurt si la obiect. Niciun organ de forta nu poate interveni. Putem doar sa dam in judecata si apoi sa vedem ce va fi", a povestit, pentru Adevarul, viceprimarul Gilaului, Okos Carol.

Asa ca a incercat sa discute cu oficialul guvernamental, sa se inteleaga de vorba buna. "Domnule, amendati-ma cu cat vreti, platesc amenda si gata, eu tot acolo sap groapa", a fost raspunsul primit.

Intrebata de Mediafax de ce a ajuns sa ignore o decizie legala a Consiliului Local, Varga a sustinut ca institutia este de fapt santajata si controlata de un clan rival.

"Nu am dorit niciodata sa-l inmormantez pe tata in zona unde sunt ingropati militarii eroi, pentru ca tata nu a avut nicio legatura cu asta. Se exagereaza cand se spune ca acolo este cimitir al eroilor. Acea hotarare a Consiliului Local Gilau a fost adoptata deoarece forul si primarul sunt santajati de Rosianu (o alta familie de rromi din Gilau - n.red.) care a fost 40 de ani dusmanul lui tata si al familiei", a spus consilierul de stat.

Refuzata de Armata, dar nu si de BOR

Tot de la inaltimea functiei de secretar de stat Varga a cerut si Armatei Romane sa-i puna la dispozitie 3 soldati care sa traga salve de tun cand bulibasa e coborat in mormant.

Ea a fost insa refuzata, pentru ca Rudi Varga nu are merite speciale care sa duca la aprobarea unui astfel de ceremonial dedicat personalitatilor si eroilor neamului, potrivit Stiri de Cluj.

A chemat in schimb jandarmii, care au asigurat ordinea publica, avand in vedere ca au fost cateva sute de participanti la inmormantare si scandalurile ce au precedat momentului solemn nu au fost deloc putine.

Totodata, daca nu s-a putut cu salve de tun, familia a inchiriat un avion care a survolat comuna si a aruncat confetti. Sicriul a fost drapat cu steagul tricolor si cu steagul rromilor, iar manele de jale au insotit cortegiul pana la groapa. Si inapoi.

Prezent la apelul dnei secretar de stat a raspuns si BOR, prin al ei inalt reprezentant Andrei Andreicut, mitropolitul Clujului, care a condus soborul de preoti ce a oficiat slujba de inmormantare.

El a fost intrebat de presa de ce a acceptat sa oficieze slujba pentru un personaj controversat, in conditiile in care familia Varga nu a respectat o hotarare a Consiliului Local Gilau privind locul mormantului.

"Orice om are in lumea aceasta si bucurii si necazuri, iar atunci cand pleaca la Dumnezeu, e bine ca oricarui om sa-i dam cinstea cuvenita. Mai ales ca fiica dansului, urmasii lui, se implica si in viata celorlalti rromi. Cred ca ar trebui mai mult facut si pentru minoritati. Dumnezeu sa il odihneasca si sa ne dea noua, tuturor, simtamantul de a fi mai buni cu oamenii, indiferent de ce etnie ar fi ei", a spus IPS Andrei Andreicut, citat de Mediafax.

Manele de jale si dedicatii platite

Intr-un filmulet publicat de Newsteam.ro ne este prezentat un moment de dupa inmormantare, cand formatia care a asigurat momentele artistice primeste bani de la invitati pentru a face dedicatii rudelor supravietuitoare ale bulibasei.

"Juma' de milion! Se repeta strofele astea pentru ruditi si toti nepotii", spune solistul, compunand parca pe loc versuri potrivite momentului. "Ce bunic am mai pierdut/ Vai, vai, vai, vai, vai.../ Ne-ai lasat un nume mare/ Nepotii sa aiba valoare".

Alte versuri care au adus multe lacrimi in ochii Danei Varga, dupa cum arata inregistrarea, au fost "Mi s-a dus a mea putere/ Trandafirul vietii mele". Si, desigur, dedicatia de la inceputul articolului: "Strofa asta se canta de la rudite, in amintirea la regele! Rudi, regele Romaniei!".

