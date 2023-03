Orice om cu scaun la cap se intreaba pe drept cuvant: daca PSD a instalat cel mai bun Guvern de dupa '90 - asa cum se lauda - cum se face ca ministrii sunt atat de neperformanti incat partidul si-a facut ca principala preocupare sa-i evalueze, sa-i reevalueze si sa-i remanieze non stop?

Nici astazi nu inteleg de ce l-a schimbat pe Sorin Grindeanu tocmai in momentul cand incepea sa-si demonstreze eficienta si de ce l-a indepartat pe Mihai Tudose atat de rapid, incat premierul Japoniei, venit in vizita oficiala, a fost intampinat la Palatul Victoria nu cu obisnuitul "welcome", ci cu neasteptatul "closed".

Dar, mai ales, nu inteleg de ce n-a schimbat-o inca pe legendara autoare de gafe Vasilica-Viorica, cea care ne-a facut de ras si ne face in continuare nu numai cand atunci vorbeste, dar chiar si cand citeste.

Doamna Dancila propune propunerea domnului Dragnea

Ca n-a schimbat-o, asta inca n-ar fi nimic, dar tocmai pe dansa a gasit-o partidul sa-i remanieze pe altii, intr-un stil strict teleormanean, de tipul: tu, premier, ne propui noua, nu presedintelui asa cum prevede Constitutia (art. 85, al.2), noi iti explicam tie, premier, ce trebuia sa propui de la inceput, iar tu hotarasti sa propui exact ce am hotarat noi ca trebuia propus si nu altceva.

Ads

Cu asta, te duci la Cotroceni, te falesti ca ai propus in calitatea de prim ministru pe care o ai, iar presedintele respecta Constitutia si ia de buna propunerea ta. E greu de inteles?

Pentru doamna Dancila, sunt greu de priceput altele mult mai simple decat asta, care ar putea sa fie o adevarata sarada. Dureaza pana sa inteleaga domnia sa si este normal sa apara zvonuri, fake news, banuieli, sugestii sau comentarii, intrucat tot cetateanul este liber sa-si spuna opinia.

Ca urmare, pana sa ne comunice dl Dragnea la televizor ce a stabilit sa propuna dna Dancila la Cotroceni, se produce acel fenomen, caruia popular i se spune "gura lumii-i sloboda".

Iar, daca-i sloboda, fiecare spune ce-i trece prin cap. Cea mai credibila dintre toate cate au trecut prin capul lumii mi se pare a fi cea cu dl. Valer Daniel Breaz, preconizat ca ministru al Cercetarii.

Titularul anterior si-a dat demisia, iar termenul interimatului sta sa expire. C.V.-ul dlui Breaz mi se pare acceptabil, dar nu asta il intereseaza pe dl Dragnea. Il doare termenul, care-l preseaza cu sula-n coaste nu numai pe dansul, ci chiar si pe dna Dancila poate neobisnuita cu asa ceva.

Ads

Micile rafuieli si marea remaniere

La fel de sigura mi se pare plecarea din Guvern a dlui Paul Stanescu, nu pentru ca n-ar avea performante, nici pentru ca n-ar fi o persoana marcanta. Cu dl Stanescu se rafuieste dl Dragnea, dupa ce l-a tradat trecand in gasca dnei Firea pe care refuza s-o tradeze trecand inapoi la cei tradati.

Daca-i adevarat ca dl Niculae Badalau revine in carti, asa cum se zvoneste si cum se confirma dupa alegerile din Giurgiu, inseamna ca a batut palma cu urmasii unor inaintasi ai nostri, care urau tradarea, dar ii iubeau pe tradatori.

Gura lumii pretinde ca, dupa severa evaluare, doamna Olguta Vasilescu ar abandona Ministerul Muncii, ca sa-i faca loc acolo doamnei Rovana Plumb, de la Ministerul Fondurilor Europene, cu care tocmai s-a obisnuit, iar dansa sa se ocupe de dezvoltarea regionala, cu care n-a apucat sa se obisnuiasca, dar i se potriveste ca o manusa.

Ads

In plus, probabil ca dna Rovana Plumb a dat chix la Fondurile Europene, dar o asteapta un viitor de aur la Ministerul Muncii. Vorba ceea, fiecare cu manusa lui. Asa ceva ar confirma inca o data ca evalurea este facuta de doamna Vasilica-Viorica si nu de altcineva.

Din cauza transparentei, nu se vede nimic si totul se zvoneste

Nu-mi vine sa cred zvonul ca ministrul Transporturilor, dl Lucian Sova, ar putea fi inlocuit cu fostul ministru al Transporturilor, dl Felix Stroe. Nu-mi vine sa cred, intrucat cel dintai a inaugurat in mandatul sau zero kilometri autostrazi, iar dl Felix Stroe, care a mai fost ministru, tot zero kilometri a inaugurat. Si atunci ma intreb, a cui performanta a fost evaluata ca pozitiva si a cui negativa: zero kilometri din 2017 sau zero kilometri din 2018?

Si mai ciudat este faptul ca doamna Ecaterina Adronescu, autoarea unei delicate scrisori prin care cerea retragerea domnului Dragnea, s-ar afla acum pe lista ministeriabililor, la Educatie. Sa fie acesta pretul pentru care face stanga-imprejur doamna prof.dr.ing?

Ads

Mi-ar provoca o asemenea sila asa ceva, incat as prefera sa cred ca zvonurile si pronosticurile sunt toate fake news, cum insinueaza dl Dragnea, cum lasa de inteles dna Dancila si cum le spune pe sleau un domn Codrin Stefanescu, o jenanta aparitie la televizor.

Nu mai este timp mult pana luni, cand ar trebui sa se definitiveze remanierea si este foarte posibil ca o buna parte din cele zvonite sa se confirme, mai ales ca mutarile se anunta a fi spectaculoase.

Poate spune cineva ce va merge mai bine dupa remaniere?

Cei care au lucrat impotriva lui Liviu Dragnea ar putea fi executati, iar fidelii recompensati. Vineri dupa amiaza, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, anunta ca evaluarea ministrilor este gata, iar lista remaniatilor este pe masa dnei Viorica Dancila. Seamana in oarecare masura cu zvonurile si imi permit sa trag cateva concluzii:

Ads

- Scopul remanierii este reglarea de conturi cu neastamparatii PSD, nu vreo evaluare profesionista, ceva la care nu stiu daca se pricepe dna prim ministru.

- Persoanele incomode vor fi inlocuite cu altele fidele sau fidelizate, dupa ce si-au pus putina cenusa in cap, cam dupa modelul de la Canossa al pocaitului imparat Henric al IV-lea.

- Daca treburile schiopatau cu Cabinetul de pana acum, nu exista niciun motiv sa credem ca un nou cabinet va incepe sa zburde.

- Adevaratele cauze privind problemele tarii: inflatia, saracia, indatorarea, nesustenabilitatea cronica a bugetului nu au fost luate in seama de nimeni cu ocazia evaluarii ministrilor.

- Indiferent cum s-ar face remanierea, nu prevad ca s-ar putea schimba ceva din toate acestea si, ca urmare, nici nu astept altceva in viitor decat sa luam taurul de coarne, cu o alta remaniere.

Ads