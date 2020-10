Cum isi explica Viorica Dancila esecurile politice in serie: Am fost sabotata de Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu si de colegii din PSD

Infrangerea, un rezultat bun pentru PSD

"Am stat langa familie"

"Am fost sabotata de Dragnea"

Lucrurile nu sunt simple. Saptamana aceasta, Dancila a fost schimbata de la sefia organizatiei de femei social-democrate, iar pozitia ei in PSD este fragila. Mai ales ca, timp de un an, Viorica Dancila a intrat intr-un con de umbra. Spune ca a stat alaturi de familie in tot acest timp.Intr-un interviu pentru Observator , Viorica Dancila, afirma ca nu se astepta ca in octombrie 2019 sa treaca motiunea de cenzura impotriva guvernului pe care-l conducea. A fost inceputul sfarsitului: "Nu ma asteptam sa treaca motiunea de cenzura. Dupa calculul numeric trebuia sa ducem mandatul pana la sfarsit.""Acum vedem rezultatul obtinut de anumite persoane care erau in carti sa candideze la presedintie. Rezultatul slab arata ca de fapt nu am gresit atunci cand am mers sa candidez," continua Dancila.Cum explica Viorica Dancila cel mai slab scor al unui candidat PSD la alegerile prezidentiale?"Am dus partidul in turul doi la prezidentiale. Si chiar daca acel rezultat de 34 la suta e considerat un scor slab, sa nu uitam ca in 2014 am avut candidat premierul in functie impotriva primarului de la Sibiu, era mult mai multa unitate in partid si totusi am pierdut alegerile," explica fostul premier.Trei zile mai tarziu de la esecul de la prezidentiale, pierdea si conducerea PSD.Ati simtit ca v-ati sacrificat dumneavoastra personal pentru partid.Da, in momentul respectiv acest lucru l-am vrut. Chiar daca era sacrificat un om, eu consider ca am procedat foarte bine.Ce a facut Viorica Dancila in ultimul an? "Un an in care efectiv am stat langa familie. Am analizat modul in care am actionat in cei aproape 2 ani, un an si zece luni in care am fost premierul Romaniei."Gurile rele spuneau ca v-au trimis inapoi la cratita.Mi se pare o abordare misogina. Daca vedem un lider politic ca are cravata stramba, ca ii e iesita camasa nimeni nu observa, nimeni nu critica. La o femeie premier sau o femeie care detine o functie imediat vedem daca are o brosa sau perle.Critici din plin a primit Viorica Dancila si pentru apropierea de Liviu Dragnea , fostul presedinte PSD care a propulsat-o la Palatul VIctoria. Ca mai apoi sa o saboteze, sustine fostul premier.S-a vehiculat in partid ca fosta dvs consiliera Anca Alexandrescu v-a sabotat din interior. Sunt sau nu adevarate?Da. Este trist ca spun acest lucru, dar au fost. Nu vorbesc de Anca Alexandrescu, vorbesc in general. Am avut informatia ca de fapt anumite lucruri negative care se aduceau in atentia opiniei publice erau sustinute din interiorul partidului. Si Liviu Dragnea a sustinut o astfel de stire.