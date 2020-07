Dancila insista cu minciuna cand afirma ca nu a adoptat OUG in domeniul Justitiei: La initiativa lui Toader, a operationalizat Sectia Speciala si l-a mentinut in functie pe seful Inspectiei Judiciare

Foto: Facebook/ Viorica Dancila

Minciuna cu repetitie

Foto: Facebook/ Viorica Dancila

Sursa: legislatie.just.ro

Sursa: legislatie.just.ro

Sursa: legislatie.just.ro

Sursa: legislatie.just.ro

Sursa: legislatie.just.ro

Sursa: legislatie.just.ro

Cu atat mai grav cu cat OUG adoptate de Viorica Dancila au scos in strada sute de magistrati , au fost criticate de ambasade si asociatiile civile, iar acum sunt analizate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene.Unele OUG initiate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , si adoptate de Viorica Dancila, au avut efecte catastrofale asupra Justitiei: Cum ar fi actul normativ prin care a fost operationalizata Sectia Speciala sau OUG prin care a fost mentinut in functie seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru.Una dintre cele mai nocive acte normative, OUG 7/2019 a scos pe scarile instantelor si parchetelor sute de procurori si judecatori.Dancila a transmis acelasi mesaj si pe 3 iunie, de data intr-un raspuns pentru presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , care declarase ca Partidul Social Democrat "a incercat sa franga independenta Justitiei"."Guvernul pe care l-am condus nu a dat ordonante de urgenta in domeniul justitiei. Eu personal nu am intervenit niciodata in justitie pentru ca am considerat si consider important ca Romania sa aiba o justitie libera de influente politice"verificase pe 9 iunie declaratiile Vioricai Dancila si identificase 6 OUG emise de guvernul Dancila in domeniul Justitiei:, privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.privind esalonarea platii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei.privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei