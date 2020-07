Dancila sustine ca nu a avut niciodata initiative pro-amnistie si pro-gratiere: Au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei si gratierii

Dragnea, din nou la Realitatea Plus

"Cat timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanta de urgenta pe justitie! Si nu am avut niciodata vreo initiativa pro-amnistie si pro-gratiere! Sunt sigura ca acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea , dar am considerat ca interesul Romaniei primeaza. N-am vrut sa fac ceva ce stiam sigur ca e rau pentru tara", a afirmat Viorica Dancila, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook Ea a sustinut ca au existat presiuni din partea lui Liviu Dragnea pe tema amnistiei si gratierii."Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei si gratierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct si indirect sugestii, recomandari, idei, pe care insa le-am respins. Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri si-l enerva probabil faptul ca nu ma poate manevra. Probabil ca domnul Dragnea n-a inteles un lucru: ca eram premierul Romaniei, nu sluga lui. Am tinut sa onorez functia si sa-mi fac datoria fata de romani", a adaugat Dancila.Fostul lider PSD Liviu Dragnea afirma ca Viorica Dancila este cea care a deschis discutia despre emiterea unei ordonante privind amnistia, el subliniindu-i ca nu i-a cerut niciodata asa ceva si ca nu a pus o astfel de conditie si ca nu mai vrea sa discute pe aceasta tema.El a mai declarat ca Dancila "se trezea foarte des vorbind" despre faptul ca nu il va gratia, desi el nu intentioneaza sa faa o astfel de cerere, "pentru ca gratierea o cer oamenii vinovati". Dragnea a prezentat si propria varianta cu privire la intalnirea avuta in sediul PSD din Baneasa cu Calin Popescu Tariceanu , Dancila si Tudorel Toader , la acel moment ministru al Justitiei, calificand drept minciuna afirmatia conform careia a solicitat atunci insistent modificarea Codului penal."Acum, despre amnistie si gratiere, prima discutie cu doamna Dancila eu am avut-o in februarie-martie, nu mai tin minte exact, 2018, pe Valea Prahovei, intr-o duminica dupa-amiaza sau sambata, eram acolo cu familiile si tocmai se insera, era zapada si mi-a zis:Am iesit si mi-a spus ca e hotarata sa dea amnistie. Ordonanta de amnistie. Bine! I-am spus sa se gandeasca bine, sa tina cont de faptul ca eu nu i-am pus o astfel de conditie atunci cand a fost propusa pentru functia de prim-ministru si nu am avut o discutie pe aceasta tema pana in momentul ala, cand ea mi-a spus ca ea vrea sa dea acea ordonanta, completand ca ea cat a fost europarlamentar a fost foarte activa si a avut foarte multe pozitii in legatura cu nedreptatile din justitie si a avut multe dosare care au fost contrafacute si ca trebuie sa existe in Romania un moment zero si ca nu ii tremura genunchii", a relatat Dragnea la Realitatea Plus.Liviu Dragnea a sustinut ca el nu i-a cerut Vioricai Dancila sa faca un astfel de demers si ca i-a precizat ca nu mai vrea sa discute pe acest subiect."Am spus:. Deci, nu se poate vorbi despre presiune.A, ca ulterior, peste cateva luni, venea si imi spunea nu mai vrea sa dea amnistie. Peste alte cateva luni iar venea si imi spunea: Cred ca trebuie sa dau amnistie. Eu nu stau sa intru in discutii din astea cu doamna Dancila, cu domnul Toader, sincer, chiar nu ma intereseaza. Acesti doi oameni sunt un capitol incheiat pentru mine", a declarat fostul lider PSD.